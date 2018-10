Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Le orecchie sul mondo: visita al centro Rai del parco di Monza Un altro fine settimana alla scoperta del centro Rai del parco di Monza, occhi e orecchie puntati sul mondo per intercettare le comunicazioni.

C’è un posto nel parco di Monza che sono occhi e orecchie puntate sul mondo: è il centro di controllo televisivo di Rai way, uno spazio storico e e storicizzato che è riconoscibile dalle grandi padelle che ascoltano giorno dopo giorno, ora dopo ora, quello che succede nelle onde delle comunicazione del mondo.

Dopo essere stato protagonista di Ville aperte in Brianza, il centro torna visitabile sabato 6 e domenica 7 settembre grazie al Fai, che guiderà il pubblico attraverso gli spazi inaugurati nel 1954. Il centro è “ancora oggi è pienamente operativo per garantire l’ottimale gestione delle reti, controllare la qualità dei segnali trasmessi e mantenere l’ordine e la regolarità delle onde radio” scrive il Fai Monza e Brianza che guiderà le visite nel fine settimana. “La sede allora prescelta doveva essere lontana da edifici, linee elettriche, rilievi, rimanendo comunque facilmente accessibile e non edificabile. Così l’area del Parco di Monza, già ricca di edifici storici, si è arricchita di una costruzione all’avanguardia, firmata dai progettisti Gio Ponti, Alberto Rosselli e Antonio Fornaroli, tre prestigiose firme dell’architettura del ‘900”.

Le visite permetteranno di scoprire “il grande fascino di un edificio che coniuga l’eccellenza tecnologica con un’architettura fantastica e senza tempo, una costruzione rimasta pressoché invariata nei decenni, che custodisce ancora moltissimi elementi di arredo originali. Vi sveleremo la storia e i segreti di una costruzione che sembra essersi delicatamente posata nel verde del parco, con cui continua a dialogare con discrezione” aggiunge il Fai che propone le visite in entrambi i giorni dalle 11 alle 17, con ultima visita a partire dalle 17.

