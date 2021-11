Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’arte “Senza tempo” di Gennaro Mele in mostra a Seregno La mostra “Senza tempo” di Gennaro Mele è alla galleria civica Mariani a Seregno, promossa dalla Fas (famiglia artistica seregnese).

In galleria civica Mariani a Seregno è allestita la mostra “Senza tempo” di Gennaro Mele, promossa dalla Fas (famiglia artistica seregnese). Le 35 tele esposte catturano l’attenzione per i colori lucenti, talvolta aggressivi, immediati alla percezione. Offrono scorci sospesi, atemporali, intenti a mostrarci uno scenario del limite esistenziale della natura umana. Il percorso espositivo è articolato su tre sezioni di opere, di cui molti pezzi inediti, raccolti per lo più da collezioni private: ritratti, paesaggi, astrazioni.

“Con le sue opere Mele- ha detto Pierluigi Cocchi, presidente della Fas 2018 - pone all’attenzione dei visitatori uno dei suoi tratti artistici che lo caratterizzano: il tempo, che per lui è solo una forma di misura del divenire e del cambiamento organico della natura”.

