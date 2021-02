L’opera di Sanvittore in via Lambro a Monza

L’arte di Andrea Sanvittore per il Micromuseo di Monza in via Lambro “Standpoint” è il titolo della scultura che Andrea Sanvittore presenta la Micromuseo di Monza, in via Lambro, l’unico museo aperto tutto l’anno 24 ore su 24.

È Andrea Sanvittore, artista originario di Besana Brianza, l’ospite fino al prossimo 24 febbraio, del Mimumo, il Micromuseo di Monza che si trova in via Lambro 1, alle spalle del duomo, in una delle abitazioni più antiche della città.

Sanvittore, classe 1973, sempre desideroso di approfondire nelle sue opere il rapporto esistente tra uomo e natura, presenta “Standpoint”, una scultura realizzata in argilla refrattaria, legno e ferro, alta più di due metri. Protagonisti una serie di volti dalle diverse espressioni perché, spiega l’artista, “avere diversi punti di vista aiuta a comprendere meglio le cose in ogni situazione. È molto importante, quindi, per il nostro benessere e per il nostro equilibrio interiore,addestrarsi alla flessibilità mentale”.

C’è chi guarda in alto, chi in basso, chi è a testa in giù perché “soltanto osservando la verità da diverse angolazioni possibili saremo in grado di riconoscerla davvero - suggerisce Sanvittore - È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva”. L’opera, esposta nella vetrina del piccolo museo, aperto 365 giorni all’anno, si può ammirare in qualsiasi momento della giornata.

