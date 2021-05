La vita di Andre Agassi in scena: al teatro Binario 7 due giorni di “Open” Sabato 22 e domenica 23 due repliche per la lettura scenica basata sull’autobiografia del tennista Andre Agassi: “Open”, interpretato da Invisibile Kollettivo.

La sbalorditiva autobiografia di Andre Agassi va in scena: è “Open. La mia storia”, ultimo appuntamento del finale di stagione del Binario 7 di Monza prima del cartellone estivo. In sala Chaplin di via Tuarti 8, sabato 22 e domenica 23, arriva la produzione del Teatro dell’Elfo con la lettura scenica dedicata al tennista.

“Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare, continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta. Per quanto voglia fermarmi non ci riesco” ha scritto Agassi nel suo libro del 2009, diventato presto un best seller internazionale. “Open delinea un percorso faticoso e avvincente che cerca di illuminare le piste sorprendenti e inattese che hanno portato Agassi a ritrovarsi, abbandonando le maschere a lui attribuite - prima dalla famiglia, poi dai fan e dallo star system” scrive il teatro. Sabato alle 20 e domenica alle 18, in scena Invisibile Kollettivo: Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone, Elena Russo Arman. Per informazione e per acquistare i biglietti, il sito del Binario 7.

© RIPRODUZIONE RISERVATA