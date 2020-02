Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La musica (salvata) dei lager: concerto gratuito di Lotoro al Villoresi di Monza Domenica 2 febbraio concerto gratuito al teatro Villoresi del maestro Lotoro, che in trent’anni ha raccolto, salvato e restituito la musica composta nel lager nella prima metà del Novecento.

Il miracolo della musica anche negli abissi più profondi della storia: è un concerto speciale quello che sarà eseguito domenica 2 febbraio a Monza dal pianista e direttore d’orchestra Francesco Lotoro, offerto dalla direzione del teatro Villoresi e dalla Procultura Monzese.

Il compositore pugliese porta in piazza Carrobiolo “Restituisco il suono a chi ha voce”, il progetto realizzato raccogliendo musica e documenti recuperati nei campi di concentramento, deportazione e sterminio: sono trent’anni di lavoro su circa 8mila partiture prodotte tra il 1933 e il 1953, ricorda il teatro. «Una vera e propria letteratura» dice Lotoro. Ci sono musiche sinfoniche, brani più leggeri, composizioni per bambini. «Laddove manca libertà ma ci sono carta e strumenti musicali, carta e strumenti diventano libertà» ha detto ancora il musicista che ha trovato il primo spartito a Praga nel 1990: da allora non ha più smesso di recuperare, analizzare, salvare la musica.

Il concerto nel teatro di piazza Carrobiolo è gratuito: è consigliata la prenotazione alla mail info@teatrovilloresi.it.

