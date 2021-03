Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Irama è disco d’oro e in copertina c’è la Sopraelevata di Monza “La genesi del tuo colore” il brano presentato da Irama al Festival di Sanremo con video girato all’autodromo di Monza. E proprio l’Autodromo festeggia il traguardo del disco d’oro raggiunto dal cantante.

«Il disco d’oro vinto per la canzone “La genesi del tuo colore”, è stato consegnato sabato sera a Irama dopo l’esibizione al programma Amici di Maria De Filippi. Sulla copertina la foto della Sopraelevata di Monza!». L’autodromo di Monza esulta con questo post social per brindare per una vittoria “iridata” davvero speciale, quella del cantautore Irama che con il singolo presentato quest’anno a Sanremo (senza esibirsi a causa della positività al covid di un collaboratore e presente ogni sera col video delle prove) si è aggiudicato il disco d’oro.

La celebrazione non è solo a livello discografico, ma anche sportivo, visto che la copertina de “La genesi del tuo colore” è un bellissimo omaggio al tempio della velocità di Monza ed in particolare alla mitica sopraelevata. Ed è proprio lì che Irama ha tra l’altro realizzato un elettrizzante videoclip.

Il disco d’oro è stato consegnato ad Irama sabato 27 marzo durante Amici, la trasmissione televisiva che lo vide primeggiare nel 2018.

