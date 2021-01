“In viaggio con un libro” della Medateca vince un premio del ministero per i Beni e le Attività culturali “In viaggio con un libro”, il progetto per la lettura messo in campo dalla Medateca di Meda, ha vinto un prestigioso riconoscimento promosso dal ministero per i Beni e le attività culturali.

Un premio al valor culturale. La Medateca, una delle più moderne e attrezzate biblioteche della Brianza, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nazionale. Il riconoscimento è stato ottenuto da “In viaggio con un libro”, un progetto realizzato nell’ambito di Maggio dei Libri, un’iniziativa che, giunta alla decima edizione, ha coinvolto in tutt’Italia quasi quattro milioni e 700mila partecipanti in oltre 18mila progetti, tutti all’insegna della passione della lettura.

L’assessore alla Cultura di Meda, Fabio Mariani

Si tratta di un Premio istituito dal Centro per il libro e la lettura del ministero per i Beni e le Attività culturali per valorizzare buone pratiche per la promozione della lettura. Il progetto realizzato dalla Medateca è stato selezionato insieme ai lavori presentati dall’istituto comprensivo Savona 2, dalla fondazione Natalino Sapegno onlus di Morgex (Aosta) e dalla cooperativa Sanità Più di Foggia. «Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia - commenta l’assessore alla Cultura, Fabio Mariani -. Questo prestigioso premio pone ancora una volta la Medateca all’attenzione del panorama culturale italiano». Marco Mologni

