Il rap è riscatto: “Mi presento”, il primo singolo di Magan Rodriguez Un brano per riscattarsi, inclusi gli anni in cui è stata vittima di bullismo: ecco “Mi presento”, il primo singolo di Magan Rodriguez, cresciuta a Meda.

Una cascata di capelli ricci su un viso di delicata bellezza latina. Così appare oggi Magan Rodriguez, nome d’arte di Madgalena Rosa, giovanissima cantante e danzatrice italo-dominicana.

Nata e cresciuta a Meda, oggi a Mariano, la 17enne sta ottenendo un grande successo sulle principali piattaforme streaming con il suo primo singolo “Mi presento”. Eppure nel testo di questo rap si sente anche tanta sofferenza: l’artista emergente, una propensione per la musica rap, racconta di quando – ancora poco tempo fa – a scuola ha vissuto brutte esperienze di bullismo: «Sei una negra, quattr’occhi, brutta e bassa; leva il tuo cespuglio che non vediamo alla lavagna» le sibilavano con crudeltà alcuni compagni in classe. A salvare Magdalena è stata la musica, la danza e il talento artistico. Uniti a una straordinaria determinazione e a un forte desiderio di riscatto. La svolta è avvenuta nel 2019 quando Valeria Marini l’ha incoronata vincitrice dello storico concorso di bellezza Miss Teenager Original Italia, che in passato era stato il trampolino di lancio di Milly Carlucci.

«Mi presento è una canzone nata un po’ come uno sfogo – racconta la giovane -. La mia infanzia non è stata così semplice: sono stata vittima di bullismo e per me la scuola è stata un’esperienza un po’ pesante da vivere».

«Questa canzone parla di lei – spiega la mamma Silvia Bassi - delle difficoltà incontrate nella sua vita e soprattutto di come le ha superate». Il testo ha iniziato a scriverlo una sera, da sola nella sua cameretta. Grazie a una serie di borse di studio è riuscita a studiare danza con il coreografo Thiago Oliveira. Artista a tutto tondo, suona l’ukulele e il piano, canta hip hop e danza tip tap, popping e break dance. Studia al liceo linguistico e all’università vorrebbe iscriversi a interpretariato e traduzione. E ora pensa in grande: sogna di diventare una pop star come Rihanna e Beyoncé, di rappare come Eminem e calcare il palcoscenico di Broadway.

