I PaeSaggi invernali di Monza: gli allievi della scuola di teatro sul palco del Binario 7 Tre appuntamenti con gli spettacoli che hanno per protagonisti gli allievi della scuola di teatro di Monza: al Binario 7 da domenica 13 febbraio i PaeSaggi invernali.

Il Binario 7 di Monza alza di nuovo il sipario per gli allievi della sua scuola di teatro con una nuova edizione dei “PaeSaggi Invernali”. Tre appuntamenti che iniziano domenica, 13 febbraio, con “L’unica cosa che è reale”, saggio del laboratorio condotto da Corrado Accordino e da Valentina Paiano, assistente Nicolas Montemagno, per proseguire giovedì 17 febbraio con il saggio del laboratorio “Letti”, a cura di Pujadevi.

La rassegna si conclude con “Rumore di fondo. Uno studio”, realizzato dagli studenti del corso intensivo adolescenti, guidati da Sabina Villa, Vanessa Korn, Dario Merlini e Davide Capicotto: per i ragazzi due repliche in calendario, venerdì 18 e sabato 19 febbraio. Tutti gli spettacoli avranno luogo in sala Picasso e inizieranno alle 20.30. I biglietti di ingresso costano gli interi 5 euro ed è gratis per gli allievi della scuola, gli abbonati a posto fisso della stagione del Binario 7, i bambini sotto i 10 anni.

Domenica in scena Cristina Cantori, Anna Cenci, Angela Di Benedetto, Roberto Faina, Camilla Marucchi, Dario Marvulli, Dario Mazza, Carlo Ortis, Matilde Perego, Maria Elena Santilli, Maria Giovanna Stomeo.n

