Giorno del ricordo, le ricerche di Matteo Carnieletto nel libro “Verità infoibate” Un libro scritto a quattro mani dal noto reporter di guerra Fausto Biloslavo e dal giornalista sevesino Matteo Carnieletto per conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano. “Verità infoibate” viene presentato mercoledì 10 febbraio.

In occasione della Giornata del Ricordo che si celebra il 10 febbraio per conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, l’ Aspa- Alta Scuola Politiche Amministrative Lombardia- presenta alle 21 con una diretta online sui propri canali social il libro di recente pubblicazione “Verità infoibate. Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica”, scritto a quattro mani dal noto reporter di guerra Fausto Biloslavo e dal giornalista sevesino Matteo Carnieletto, responsabile di InsideOver, il sito di approfondimenti, analisi internazionali e reportage de Il Giornale.it. Con un contributo di Toni Capuozzo.

Previsti gli interventi di Rosario Mancino dell’Aspa, di Andrea Arbizzoni, assessore allo sport e alla partecipazione del comune di Monza, e di Daniele Ponessa dell’associazione Ades.

Il volume, oltre alle inchieste di Biloslavo, raccoglie diverse testimonianze di esuli e parenti di infoibati e tematiche di più stretta attualità. Non manca un excursus storico che riporta ai tempi della Serenissima e dei suoi domini per sottolineare la “naturale” presenza degli italiani in quelle terre.

“Ci sono voluti quasi settant’anni per riconoscere il dramma delle foibe - ha ricordato Carnieletto - Quelle vittime erano degli italiani di cui a lungo non si è potuto e voluto nemmeno parlare. Ma noi non dobbiamo dimenticare una ferita che continua a restare aperta”.

