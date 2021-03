Festival di Sanremo 2021: Irama resta in gara con il video delle prove della sua canzone Irama resta in gara al Festival di Sanremo 2021 con il video delle prove generali del brano “La genesi del tuo colore”. È la soluzione trovata per non eliminare l’artista che si trova in isolamento precauzionale dopo la positività al coronavirus di un collaboratore.

Irama c’è. Il cantante monzese resta in gara al Festival di Sanremo 2021 con il video delle prove generali del brano “La genesi del tuo colore”. È la soluzione trovata dal direttore artistico Amadeus, e accettata dagli altri big e dalle case discografiche, per non eliminare l’artista che si trova in isolamento precauzionale dopo la positività al coronavirus di un collaboratore, rivelata da uno dei tanti test rapidi di controllo previsti per la sicurezza del Festival e confermata dal tampone molecolare.

Negativo invece Filippo Fanti, in arte Irama, che però non sarebbe potuto salire ugualmente sul palco. Amadeus ha pensato così alla soluzione video, anche se non permetterà la partecipazione alla serata delle cover di giovedì in cui, si è scoperto, per cantare Cyrano Irama avrebbe avuto un contributo originale di Francesco Guccini. Ma è possibile che anche in questo caso una soluzione possa essere trovata.

Il video di Irama mercoledì sera chiuderà la scaletta dei Campioni: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, La rappresentante di lista, Malika Ayane, Extraliscio, Ermal Meta, Random, Fulminacci, Willie Peyote, Gio Evan, Irama.

