Festival di Sanremo 2021 a rischio per Irama: Amadeus cerca la soluzione in extremis dopo la positività confermata di un collaboratore Irama potrebbe essere in gara al Festival di Sanremo 2021 con il video delle prove generali. È la proposta del direttore artistico Amadeus agli altri campioni per mantenere la presenza del cantante monzese nonostante la positività al covid confermata di un membro del suo team.

Irama in gara al Festival di Sanremo 2021 con il video delle prove generali? È la proposta del direttore artistico Amadeus agli altri campioni per mantenere la presenza del cantante monzese nonostante la positività al covid confermata di un membro del suo team. A termini di regolamento, come confermato dal direttore di Rai 1 nella conferenza stampa delle 12 di mercoledì, Irama dovrebbe ritirarsi e poi osservare dieci giorni di isolamento.

Il suo festival si è complicato martedì pomeriggio: si sarebbe dovuto esibire martedì sera, ma la notizia della positività di un collaboratore al test rapido ha portato a tamponi molecolari per tutti. Il test del monzese in tarda serata è risultato negativo, così come quello di un altro membro dello staff. Confermata invece la positività del collaboratore.

Ora la soluzione in extremis potrebbe prevedere la messa in onda del video della prova generale: Amadeus ha sottoposto la richiesta agli altri artisti: Ermal Meta tra i primi a dire sì.

Su Twitter i fan stanno sostenendo il cantante a colpi di hashtag #iramasanremo2021 e #iostoconfilippo.

