Festa in diretta streaming per i 170 anni della Regina Margherita (anche con il Cittadino)

Compleanno in diretta streaming per la Regina Margherita. Nel 170esimo anniversario della nascita, il 20 novembre il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza organizza con il Centro documentazione Residenze Reali lombarde (CdRR) un evento in diretta live dalla biblioteca della Regina nella Villa reale di Monza. Una festa nell’ambiente degli appartamenti private per parlare del “progetto di recupero e valorizzazione”.

Il direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Giuseppe Distefano, accompagnerà alla scoperta del possibile progetto di riqualificazione e valorizzazione culturale della Biblioteca Reale di Monza “con l’obiettivo di restituire all’ambiente la dignità d’uso originaria, recuperando, quantomeno virtualmente, il suo patrimonio librario e quello riferibile alla Biblioteca Botanica, conservata per un ventennio nei suoi preziosi scaffali di noce”.

Un evento in diretta sui canali Reggia di Monza (facebook e youtube), del Cittadino (facebook e youtube) e sul canale facebook degli Amici della Reggia.

MONZA VILLA REALE BIBLIOTECA

(Foto by Radaelli Fabrizio)

Intervengono Luciano Regolo, giornalista, scrittore e autore dell’ultima biografia della Regina, Giovanni Saccani, vice direttore della Biblioteca Nazionale di Torino che conserva i volumi di proprietà della Regina Margherita, e Marina Rosa, presidente del Centro documentazione residenze Reali lombarde. Dialogheranno con Elena Riva, storica e referente dello stesso Centro per la figura di Margherita “professionista della dinastia” e delle sue passioni letterarie, con particolare riferimento a quella per Dante.

Una passione che nel 1895 portò all’esigenza di raddoppiare il locale fatto realizzare da Eugenio de Beauharnais nella reggia del Piermarini per dare vita a un nuovo ambiente per conservare la quantità di volumi raccolti nelle lunghe estati monzesi. Un lavoro eseguito dall’architetto Majnoni, assecondando la volontà della sovrana.

