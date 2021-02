“Facciamo luce”: i teatri si riaccendono per una sera, anche in Brianza

“Facciamo luce sul teatro!”. È l’invito lanciato da Unit per una mobilitazione spontanea, compatibile con le norme anti Covid, ma simbolica: riaccendere le luci di tutti i teatri d’Italia, per una sera per chiedere un programma di ripartenza.