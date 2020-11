Eugenio Finardi sul palco del Manzoni incanta con il concerto in streaming per il settore dello spettacolo Eugenio Finardi è stato protagonista domenica sera di un concerto dal Teatro Manzoni di Monza nel calendario del progetto promosso da Regione Lombardia per sostenere il settore dello spettacolo travolto dal lockdown della cultura.

Un concerto acustico “magico e surreale”, l’ha definito il teatro, trasmesso in streaming. Accompagnato dallo storico chitarrista Giuvazza Maggiore (Giovanni Giuvazza) e da Annie Barbazza, il cantautore milanese ha regalato ai tanti spettatori sintonizzati da casa “un concerto di rara intensità”.

In scaletta i successi di sempre alternati al racconto autobiografico sulla genesi dei brani. Tra questi “Dolce Italia”, un inno d’amore scritto dopo la decisione di vivere stabilmente a Milano preferendola a Boston, città natale della madre; e poi “Uno di noi” la versione italiana del successo di Joan Osborne “One of us”; un’interpretazione intensa di “Hallelujah” di Leonard Cohen, “Soweto”, “Lei s’illumina”. E poi “La radio”, “Un uomo” e le immancabili “Extraterrestre” e “Amore diverso” il bellissimo brano scritto per la figlia primogenita nata con sindrome di Down, che, come ha sempre confessato il cantautore ha cambiato il suo modo di vedere la vita.

Dopo i bis, i ringraziamenti al Comune di Monza, al teatro Manzoni e alla sua direttrice Paola Pedrazzini, a Regione Lombardia e Pomeriggi Musicali.

In apetura l’assessore alla cultura del Comune di Monza, Massimiliano Longo, si è augurato che “quando sarà possibile riaprire le attività in sicurezza, siano proprio i luoghi di Cultura e Spettacolo ad essere riaperti per primi”. Ricordato anche il recente impegno di Finardi al fianco dei malati di Alzheimer per il progetto Il paese ritrovato di Monza.

