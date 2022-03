Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: lo scultore Natalino Longoni con il presidente Fal Giuseppe Valtorta e il presidente del consiglio comunale Elio Talarico (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Essere artista: una serata con la Famiglia lissonese e il critico Carlo Adelio Galimberti Sabato 26 marzo incontro nella sede della Famiglia artistica lissonese con il critico Carlo Adelio Galimberti sul tema “Fare l’artista: dall’antichità ai giorni nostri”.

“Fare l’artista: dall’antichità ai giorni nostri. Dire, fare...:” c’è dentro tutto in questa frase, tutto quello che interessa alla Famiglia Artistica Lissonese e a chi è appassionato d’arte e al suo fare con sapienza e talento. E allora la Fal ha pensato ad una serie di incontri con diversi maestri ed il primo che ospita è colui che ne sa di più e può davvero raccontare molto di arte. Quando? Sabato 26 marzo, alle 20.30.

Con chi? Con il critico d`arte Carlo Adelio Galimberti, fratello del famoso filosofo Umberto. Dove? Nella sede della Famiglia Artistica Lissonese, in via San Martino 34. La Fal apre le porte della sua sede per accogliere il pubblico che potrà prendere parte ad una serata speciale che verterà su un tema molto ampio e affascinate: fare l’artista. Cosa significa essere artisti, chi erano gli artisti nella storia?

Necessaria la prenotazione scrivendo una mail a [email protected] oppure contattando il numero 3356888234. Ingresso libero.

