Elena Anticoli de Curtis, la nipote di Totò, visita le bellezze di Monza (e poi tappa a Muggiò)

La nipote di Totò in visita a Monza. Elena Anticoli de Curtis è stata accompagnata dalla guida monzese Stefania Castiglione alla scoperta delle bellezze della città di Teodolinda. Sabato 12 mattina ha visitato la Villa reale (da fuori), attraversato il Parco, visitato San Pietro Martire e si è soffermata sotto le volte dell’Arengario. La tappa brianzolo della de Curtis era dovuta alla partecipazione, in serata, all’evento ‘Totò, l’Uomo oltre la Maschera’ , in programma alle 21.15 nella cornice del Parco di Villa Casati a Muggiò, organizzato per la prima giornata di sagra cittadina dall’Associazione Culturale Libertamente presieduta da Stefano Colombo.

Elena Anticoli de Curtis , al centro con la camicia bianca, in San Pietro Martire

Un appuntamento dedicato a uno dei più grandi artisti italiani del panorama cinematografico e teatrale del ’900, Antonio De Curtis in arte Totò, che ha anche un legame con la cittadina di Muggiò. L’attore nel 1966 registrò uno spot per Carosello, destinato a entrare nella storia della pubblicità italiana, e a volere il grande caratterista per pubblicizzare i propri prodotti fu la Star, l’azienda alimentare che per molti anni abbinò il proprio nome a Muggiò in quanto qui fu fondata nel 1948 dall’imprenditore Danilo Fossati. A Elena Anticoli De Curtisè autrice del libro “Totò, il Principe Poeta”, cui sarà dedicata una presentazione. Il libro propone una raccolta completa, con cinque inediti, di poesie e liriche di Totò, riprese da documentazione originale.

