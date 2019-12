Dove vedere in Brianza la “prima” della Scala di Milano: la stagione apre con Tosca di Puccini Apre il 7 dicembre con Tosca di Giacomo Puccini la stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano e come ormai tradizione si può vedere anche in tv e in molti luoghi che la trasmettono in diretta. Ecco dove in Brianza e a Milano.

Apre con Tosca di Giacomo Puccini la stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano. Il 7 dicembre, tradizione di Sant’Ambrogio. E come ormai tradizione che si consolida di anno in anno lo spettacolo non sarà soltanto patrimonio dei fortunati in platea e nei palchi: l’opera è prevista in diretta tv, radio, al cinema e in diversi luoghi che la fanno arrivare in tutto il mondo.

La nuova stagione apre sotto la direzione di Riccardo Chailly (protagonista di un progetto di rivisitazione dei principali titoli pucciniani), con la regia di Davide Livermore e con un cast guidato dalla star Anna Netrebko (Tosca) con Francesco Meli (Cavaradossi) e Luca Salsi (Scarpia). Una rappresentazione molto attesa che nelle prove aperte al pubblico a incantato gli appassionato. In sala confermata la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della vicepresidente della Consulta Marta Cartabia, del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e del viceministro dell’Economia Antonio Misiani.

Scritta nel 1900, e proposta secondo la partitura originale, “è uno squarcio sul futuro di tutto quello che viene più di un secolo dopo – ha detto il regista nella conferenza stampa di presentazione - La modernità del soggetto, la grandezza della musica di Puccini rende Tosca attualissima, credibilissima e affiancabile a realtà ahimè molto crude e dure della nostra società”.

Si tratta della storia della cantante Tosca molestata da Scarpia che le promette, mentendo, di salvar la vita al suo amato se cederà.

Diretta tv e radio - L’opera è in diretta su Rai1 dalle 18, a cura di Rai Cultura, con la conduzione di Milly Carlucci e Antonio Di Bella e poi disponibile per 14 giorni anche su RaiPlay. Le successive differite saranno trasmesse da Rai 5. Diretta anche su Rai-Radio 3, collegamenti con il teatro su Radio Popolare.

Dove in Brianza - In Brianza sono diversi gli appuntamenti dedicati alla “prima”. A Desio alle 18 alla Casa della Musica di via Lampugnani per iniziativa degli Amici della Musica Herbert von Karajan.

Al cineteatro Nuovo di Omate (Agrate Brianza) con anche un buffet preparato dai volontari della sala, al TeatrOreno a Oreno di Vimercate (10 euro con buffet) e al Teatro Nuovo di Arcore (spettacolo 10 euro, buffet 3 euro).

A Cesano Maderno appuntamento alle 17 in sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo (info e prenotazioni allo 0362 513428) con i barman del progetto Tiki Taka che serviranno il rinfresco durante l’intervallo.

A Correzzana dalle 17.45, al Centro Polifunzionale con ingresso gratuito fino alle 18 e aperitivo durante l’intervallo. L’evento è curato dal Consorzio Brianteo Villa Greppi all’interno della rassegna “Chi dona luce al cor”. Info e prenotazioni: Uffici Comunali (039 6065373 o eventiculturali@comune.correzzana.mb.it) o tramite CorrezzApp (392 4482821).

Dove a Milano - La Prima arriva in ogni angolo di Milano grazie alle proiezioni in diretta dell’opera in 38 luoghi. Fino all’aeroporto di Malpensa al Terminal 1. Nell’ambito della Prima Diffusa, WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano ha chiesto a tre grandi artisti del fumetto internazionale di rileggere l’opera: gli originali delle tavole di Milo Manara, Fabio Celoni e Simone Bianchi sono esposte al Museo, in Viale Campania 12, dal 7 dicembre fino al 6 gennaio (ingresso libero).

Ecco dove a Milano.

MUNICIPIO 1

Ottagono - Galleria Vittorio Emanuele II

a cura della Fondazione Teatro alla Scala

Teatro Dal Verme

Via San Giovanni sul Muro, 2

dalverme.org

ingresso gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del Teatro dal 3 dicembre

Conservatorio di Milano, sala Verdi

Via Conservatorio, 12

consmilano.it

Casa degli Artisti

Via Tommaso da Cazzaniga, 89/A

info@casadegliartisti.org

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

Casa Emergency

Via Santa Croce, 19

eventi.emergency.it

prenotazione obbligatoria (posti esauriti)

MUBA Museo dei Bambini

Rotonda della Besana – Via E. Besana, 12

info@muba.it - muba.it

- prenotazione obbligatoria -

Casa Circondariale di Milano San Vittore

ingresso riservato agli ospiti

MUNICIPIO 2

Auditorium Gaber

Palazzo Pirelli – Consiglio Regionale della Lombardia

Piazza Duca d’Aosta, 3

consiglio.regione.lombardia.it

Villa Pallavicini

Via Privata A. Meucci, 3

info@villapallavicini.org - villapallavicini.org

Heracles Gymnasium

Via Padova, 21

heracles-symposium.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

Sala Alma Rosé - Artepassante

Piazza San Gioachimo

mezzanino del Passante Ferroviario Repubblica

info@almarose.it - almarose.it

- prenotazione obbligatoria -

MUNICIPIO 3

Liceo Virgilio

Piazza Ascoli, 2

gis.ascoli@liceovirgiliomilano.it

liceovirgiliomilano.edu.it

Spazio Tadini

Via N. Jommelli, 24

museospaziotadini@gmail.com

spaziotadini.com

MUNICIPIO 4

Teatro Il Cielo Sotto Milano - Artepassante

Stazione Ferroviaria del Passante Porta Vittoria

Viale Molise

organizzazione@ladualband.com

ladualband.com

Cascina Casottello

Via Fabio Massimo, 19

sunugal.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

Cine Teatro Delfino

Piazza P. Carnelli

info@cinemateatrodelfino.it

cinemateatrodelfino.it

- prenotazione obbligatoria -

Mercato Comunale Ferrara - Made in Corvetto

Piazzale Ferrara, 2

madeincorvetto.it

WOW Spazio Fumetto

Viale Campania, 12

info@museowow.it

museowow.it

MUNICIPIO 5

Casa Chiaravalle

Via Sant’Arialdo, 69

Casa dell’Accoglienza ’Enzo Jannacci’

Viale Ortles, 69

PSS.festacasajannacci@comune.milano.it

comune.milano.it

- prenotazione obbligatoria -

Centro Asteria

Viale Giovanni Da Cermenate, 2

cultura@centroasteria.it

centroasteria.it

Comunità Oklahoma

Via C. Baroni, 228

comunicazione@oklahoma.it

oklahoma.it

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

MAMU Magazzino Musica

Via F. Soave, 3

mamu@magazzinomusica.it

magazzinomusica.it

Pacta Dei Teatri - Salone Via Dini

Via U. Dini, 7

biglietteria@pacta.org - pacta.org GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

MUNICIPIO 6

Teatro Edi/Barrio’s

Piazza Donne Partigiane

info@barrios.it - barrios.it

MUDEC - Museo delle Culture

Via Tortona, 56

mudec.it GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.00 alle 17.30

Teatro Puntozero Beccaria

c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria

Via Calchi Taeggi, 20

info@puntozeroteatro.org – puntozeroteatro.org

- prenotazione obbligatoria -

MUNICIPIO 7

Auditorium Luigi Porta - Pio Albergo Trivulzio

Via A.T. Trivulzio, 15

info@amicideltrivulzio.it

amicideltrivulzio.it

Spazio Teatro 89

Via Fratelli Zoia, 89

info@spazioteatro89.org

spazioteatro89.org

Spiazza - Biblioteca Sociale e Caffè

Via G. B. Rasario, 10/C

spiazza@arimo.org GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

MUNICIPIO 8

Casa Vidas

Auditorium Alberto Malliani

Via U. Ojetti, 66

segreteria.eventi@vidas.it

- prenotazione obbligatoria –

GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

Centro Post Acute di via Mambretti

Fondazione Progetto Arca onlus

Via A. Mambretti, 33

MUNICIPIO 9

MIC Museo Interattivo del Cinema

Viale F. Testi, 121

cinetecamilano.it

Nuovo Armenia

Via Livigno, 9

nuovoarmenia.it

Teatro della Cooperativa

Via Privata Hermada, 8

info@teatrodellacooperativa.it

teatrodellacooperativa.it GUIDA ALL’ASCOLTO – ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA Dalle 16.30 alle 17.30

Ospedale Niguarda

Sala Medicinema

Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3

Pad. Nord A. piano - 1

