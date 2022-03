Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio: alla scoperta di Villa Tittoni con Guidarte Villa Tittoni di Desio apre le sale del piano terra e la cappella neo-rinascimentale, decorata dai fratelli Gerli con la tecnica “a encausto”. Domenica 27 marzo, come partecipare.

Riprendono a Desio nel pomeriggio di domenica 27 marzo le visite guidate in Villa Tittoni. Dalle 15.30 alle 18.30 le guide dell’associazione culturale Guidarte di Monza accoglieranno i visitatori nelle suggestive sale del piano terra e nella cappella neo-rinascimentale, decorata dai fratelli Gerli “a encausto”, un’antica tecnica che si serviva di colori sciolti nella cera fusa.

“Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Guidarte vogliamo seminare bellezza e cultura affinché si possa ripartire da noi e dalle nostre radici per proiettarsi verso un cambiamento che deve necessariamente passare dalla tutela e dalla riscoperta del nostro patrimonio artistico e culturale” afferma l’assessore alla cultura Miriam Cuppari.

Le visite hanno la durata di un’ora. Il biglietto intero costa 8 euro mentre quello ridotto (bambini 6-12 anni e over 65) costa 5 euro. L’ingresso è gratuito per i più piccoli e per le persone disabili (accompagnatore a pagamento). La prenotazione è obbligatoria sul sito www.villeaperte.info. Info: tel. 3295980822 (SMS/Whatsapp). L’accesso è consentito ai possessori di green pass rafforzato e mascherina FFP2.

