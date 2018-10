Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, una settimana di musica col concorso Rina Sala Gallo e Music Week: tutto il programma A Monza è inizia la Music Week, la settimana della musica. Si è aperta con il concerto che ha inaugurato il concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. E il programma della città prevede anche molto altro.

A Monza è inizia la Music Week, la settimana della musica. Si è aperta con il concerto di Alexander Panfilov, vincitore 2016, per inaugurare il concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. E il programma della città prevede anche molto altro.

Domenica 7 ottobre

Iniziano al Manzoni le esecuzioni per la prima prova (Mozart o Haydn e un brano di Chopin a scelta tra quelli previsti): la mattina dalle 10, il pomeriggio dalle 15, la sera dalle 21.

Alle 14 “Mille chitarre in piazza”, raduno di chitarristi in piazza Trento e Trieste. Al termine lo spettacolo musicale di Radio Number One.

Lunedì 8 ottobre

Prosegue la prima prova per i 27 concorrenti: la mattina dalle 9.30 e il pomeriggio dalle 15.

Martedì 9 ottobre

Inizia la seconda prova al Manzoni (una sonata di Beethoven e una composizione a scelta tra Brahms, Cho- pin, Liszt, Schumann e Schubert): il pomeriggio dalle 14.30 e la sera dalle 21.

Mercoledì 10 ottobre

Prosegue la seconda prova al Manzoni: la mattina dalle 10 e il pomeriggio dalle 15.

Letture sulla musica per i bambini alla biblioteca dei ragazzi “Al segno della Luna” in piazza Trento.

Presentazione del libro di Carla Maria Casanova “Il gesto e la musica - 60 anni di giornalismo a tu per tu con i più grandi” della classica e della lirica (alle 21 in municipio, piazza Trento e Trieste).

Giovedì 11 ottobre

Inizia la terza prova al Manzoni per i concorrenti del Rina Sala Gallo (solo sei rimasti, un concerto di un’ora circa tra opere scritte dopo il 1900): il pomeriggio dalle 14.30 e la sera dalle 20.45.

Venerdì 12 ottobre

Letture sulla musica per i bambini alla biblioteca dei ragazzi “Al segno della Luna” di piazza Trento e Trieste.

Sabato 13 ottobre

A partire dalle 16.30 la finale del concorso Rina Sala Gallo al Manzoni (tre finalisti, accompagnati dall’orchestra Verdi di Milano).

“Maratona pianistica” nel chiostro dei Musei Civici dalle 10 alle 18; gli “Street Pianos”, quattro pianoforti in punti strategici della città a disposizione di chiunque dalle ore 10 alle 18 ( piazza San Pietro Martire, via Italia/Santa Maria in strada, largo Mazzini e piazza Duomo).

Sotto i portici dell’arengario il Grande Piano, una maxi tastiera di sei metri da suonare con i piedi.

Domenica 14 ottobre

In centro storico i Music Corners: quattro postazioni a disposizione di musicisti e band che potranno esibirsi e suonare qualsiasi genere in piazza Roma, piazza San Pietro Martire, via Italia, largo Mazzini. Esibizione della Triuggio Marching Band dalle 15.30.

* in corsivo il calendario del concorso ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA