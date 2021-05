Comincia l’avventura delle monzesi Christine e Sara allo Zecchino d’Oro Christine e Sara, 9 e 8 anni, partecipano alla sessantatreesima edizione dello Zecchino d’Oro. A fare il tifo per Christine anche la sorellina Michelle che sogna di passare le selezioni.

Partiranno mercoledì sera, 26 maggio, le piccole cantanti monzesi in gara alla sessantatreesima edizione dello Zecchino d’Oro. Christine Kengne, 9 anni, e Sara Maria Corrado, 8, saranno sul palco del Piccolo coro dell’Antoniano a Bologna in tempo per l’inizio delle prove, giovedì mattina.

Saranno nel capoluogo emiliano tre giorni prima della diretta di domenica 30 maggio a partire delle 17.20 su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Mara Venier. Un debutto atteso più di cinque mesi. La gara tra le baby voci si sarebbe dovuta disputare lo scorso dicembre, poi posticipata a causa dell’emergenza sanitaria.

Le bambine potranno contare sul sostegno di un unico accompagnatore. Ma con loro ci sarà tutto il gruppo, tutti e sedici i bambini che in questi mesi sono diventati amici.

«Per ora Christine è tranquilla, quella più agitata sono io – racconta mamma Rose Kegne -. Per il giorno della diretta vorrei che ci fosse anche la sorellina di Christine, Michelle, che ha 7 anni e che non vede l’ora di sostenere sua sorella».

E mentre tifa per la canzone di Christine, Michelle ha già superato la prima selezione per i futuri partecipanti alla prossima edizione dello Zecchino. «Ha voluto mandare il suo provino cantando “Mille scarpe”, la stessa canzone portata dalla sorella sul palco. Non riuscivo a crederci, è stata quasi più brava di Christine. Se supererà anche la seconda selezione potrà partecipare ai provini a Bologna. Per me tutta questa avventura è stata una sorpresa – ha aggiunto Rose Kengne – non credevo davvero che le mie figlie avessero tanto talento».

Ma delle doti canore delle due piccole cantanti si erano già accorti anche all’interno del coro di voci bianche il Mandarino, dove le due si sono conosciute.

Per Sara Corrado l’esibizione sul palco dell’Antoniano è un sogno che si avvera: «Per due volte ha partecipato alle selezioni ma è stata eliminata, ora finalmente ci sarà anche lei», spiega la mamma Ilaria Corrado.

Anche per questa edizione lo spettacolo canoro si unirà alla solidarietà. Lo Zecchino d’Oro, infatti, appoggia il progetto “Operazione pane” che sostiene tredici mense francescane in tutta Italia. Anche a Monza, al santuario Madonna delle Grazie.

