Come nonna Iva Zanicchi: il debutto musicale di Virginia Catellani con “Sotto la luna” La nipote di Iva Zanicchi, Virginia Catellani, si mette alla prova con la musica come la nonna: il debutto con il brano “Sotto la luna”.

Ha saltato una generazione la passione per il canto e per il palcoscenico nella famiglia di Iva Zanicchi: un mese fa ha esordito con il primo singolo Virginia Catellani, la nipote nata nel 2003 dall’unica figlia della cantante di Lesmo, in Brianza, che si prepara a tornare al Festival di Sanremo dopo il 2009 di “Ti voglio senza amore”.

Virginia ha un fratello maggiore, Luca, nato nel 1998 ed è figlia di Michela Ansoldi, avuta dalla Zanicchi nel 1967 dal matrimonio con Antonio Ansoldi, poi finito a metà degli anni Settanta. Il debutto musicale lo si deve a “Sotto la luna”, un brano dal ritmo latino pubblicato su Youtube a metà dicembre che in un mese ha superato le 66mila visualizzazioni.

La canzone è stata scritta da Santamaria e G-laspada, entrambi siciliani, prodotta da Atmosfera Blu per l’etichetta Luvi Records, di cui è titolare proprio Michela Ansoldi. E in Sicilia il video è stato girato, tra Milazzo, Catania e al Parco museo Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto. «Virginia piccolissima, si sedeva al pianoforte per cantare con me, con la libertà e la inconsapevolezza che hanno i bambini - ha detto Iva Zanicchi alla Rai -. Poi crescendo, forse, per “tutta la musica” che girava in casa, se n’è allontanata, difendendosi da quella che sentiva come “predestinazione”. Oggi sono felice ed emozionata nel vedere che ha deciso di sperimentare il suo innegabile talento».

«La musica mi è sempre piaciuta e ho sentito che era il momento di “provare e provarmi”. Nella vita sono molto realista e pragmatica, ma voglio sperimentare senza farmi troppe domande» ha detto la 19enne.

