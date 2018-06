Come diventare inviati del Cittadino ai Mima con la migliore musica italiana #mima2018 Un breve testo o un video per diventare inviati del Cittadino per un giorno: così potrete entrare gratis ai Mima, i Monza italian musica awards del 20 luglio all’autodromo. Scoprite come fare.

C’è un modo per essere protagonisti della serata ed entrare gratis grazie alla collaborazione tra il Cittadino e MonzaBrianzaEventi: diventare reporter per un giorno del premio Mima, i Monza italian music awards che si terranno il 20 luglio all’autodromo nel parco di Monza.

Molto semplice: il giornale può inviarvi come inviati del Cittadino e come videomaker e assicurarsi un posto è la cosa più facile del mondo. Chi vuole provare a cimentarsi come reporter non deve fare altro che mandarci un breve testo (circa 1200 battute, spazi inclusi, ma mandateci quello che vi va, purché breve) per raccontarci il concerto più bello visto quest’anno o il disco migliore ascoltato (mail a redazioneweb@ilcittadinomb.it, oggetto Mima 2018), oppure registrare una piccolo video di circa quindici secondi per fare una dedica al vostro cantante o gruppo preferito (su instagram o facebook del Cittadino taggandoci e aggiungendo l’hashtag #mima2018): vale tutto. I migliori e i più divertenti saranno scelti per entrare gratis alla giornata del 20 luglio e poi raccontarci, a parole e in video, cosa hanno visto.

