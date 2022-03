Claudio Baglioni a Monza: (quasi) tutto esaurito in una settimana Restano solo due poltrone per il concerto di Claudio Baglioni al Manzoni di Monza il 7 maggio: il live per il tour “Dodici note solo” è stato annunciato solo da una settimana.

Restano solo un paio di posti per il concerto di Claudio Baglioni al teatro Manzoni di Monza, la data aggiunta una decina di giorni fa all’interno del tour “Dodici note solo” che il cantautore sta portando nei teatri italiani.

LEGGI il concerto di Baglioni a Monza

A sette giorni di distanza dall’apertura delle prevendite, lunedì 28 febbraio, restano solo un paio di poltrone disponibili per il concerto del 7 maggio, rivela il sito di ticketone.it : un posto in galleria da 85 euro (oltre ai diritti di prevendita) e uno sempre in galleria ma nell’ultima fila, a 69 euro (prevendita a parte). Anche i biglietti disponibili direttamente al botteghino di via Manzoni a Monza sono andati rapidamente esauriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA