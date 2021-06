Cinema sotto le stelle a Monza: la programmazione fino a metà luglio C’è la prima del programma del Cinema sotto le stelle che dal 15 giugno torna ad accendere lo schermo nel cortile del liceo artistico Nanni Valentini a Monza.

Cinema italiano e straniero, anteprime, premi Oscar e film per famiglie. C'è la prima del programma del Cinema sotto le stelle che dal 15 giugno torna ad accendere lo schermo nel cortile del liceo artistico Nanni Valentini.

In programmazione anche le anteprime del documentario Per Lucio di Pietro Marcello, omaggio a Lucio Dalla, La Grande Staffetta di F. Mansutti e Boys di Davide Ferrario.

I film iniziano alle 21.45, nelle serate di doppio evento gli orari sono 20.30 e 21.45. Biglietti: 6,50 euro l’intero, 4,50 euro il ridotto (biglietteria qui)

IL PROGRAMMA

GIUGNO

15 giugno RIFKIN’S FESTIVAL di W. Allen con E. Anaya, L. Garrel - USA, Spagna, Italia - 90’

16 giugno IL CATTIVO POETA di G. Iodice con S. Castellitto, F. Patané - Italia - 117’

17 giugno MINARI di L. I. Chung con S. Yeun, Y. Han - USA - 115’

18 giugno NOMADLAND di C. Zhao con F. McDormand, D. Strathairn - USA - 108’

19 giugno THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA di F. Zeller con A. Hopkins, O. Colman - Regno Unito - 97’

20 giugno IL CONCORSO di P. Lowthorpe con K. Knightley, G. Mbatha-Raw Regno Unito - 106’

21 giugno IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE ed. restaurata di J. P. Jeunet con A. Tautou, M. Kassowitz Francia, Germania - 120’

22 giugno CONCERTO “MELODIE DALL’ORIENTE” in collaborazione con AMICI DELLA MUSICA - MONZA Lorenzo Gavanna Flauto - Laura Arcari Chitarra Musiche tradizionali orientali e musiche di Myiagi, Ryuji, Yamada + IN THE MOOD FOR LOVE ed. restaurata di W. Kar Wai con M. Cheung, T. Leung Chiu Wai Hong Kong - 98’ (Biglietto solo concerto 5 euro, film + concerto 8 euro acquistabile solo in cassa)

23 giugno I PROFUMI DI MADAME WALBERG di G. Magne con E. Devos, G. Montel - Francia - 100’

24 giugno PRIMA VISIONE LA GRANDE STAFFETTA di F. Mansutti, V. Stefanello con A. Zanardi - Italia - 90’ (Biglietto intero 10 euro, biglietto ridotto 8 euro)

25 giugno CRUDELIA di C. Gillespie con E. Stone, E. Thompson - USA - 134’

26 giugno UNA DONNA PROMETTENTE di E. Fennell con C. Mulligan, B. Burnham - USA - 108’ v.m. 14 anni

27 giugno LACCI di D. Luchetti con A. Rohrwacher, L. Lo Cascio - Italia - 100’

28 giugno CONCERTO Pietro Vescovi marimba - Leonardo Campera vibrafono Musiche di M. Taylor, D. Friedman, D. Séjourné + LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD di A. Iannucci con T. Swinton, G. Christie - Regno Unito - 119’

29 giugno Presentazione del libro scritto e realizzato dagli studenti del Liceo artistico Nanni Valentini di Monza PAROLE PER FRANCO omaggio a Franco Rossi, staffetta partigiana e testimone d’eccezione + UNA QUESTIONE PRIVATA di P. e V. Taviani con L. Marinelli e V. Bellè - Italia - 84’

30 giugno ANTEPRIMA BOYS di D. Ferrrario con N. Marcorè, M. Paolini, G. Storti, G. Tirabassi - Italia - 97’

LUGLIO

1 luglio BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR 2021 I migliori film dedicati alla montagna e alle attività outdoor Un viaggio nei luoghi più remoti del pianeta per vivere straordinarie emozioni insieme ad avventurieri ed esploratori (Acquista il biglietto online: https://banff.vivaticket.it)

2 luglio UN ALTRO GIRO di T. Vinterberg con M. Mikkelsen, T. Bo Larsen Danimarca - 116’

3 luglio CONCERTO Francesco Taliento chitarra - Katia Comunetti flauto traverso, Musiche di Astor Piazzolla + NOMADLAND di C. Zhao con F. McDormand, D. Strathairn - USA - 108’

4 luglio EARWIG E LA STREGA di G. Miyazaki . Animazione - Giappone - 82’

5 luglio PRIMA VISIONE PER LUCIO di P. Marcello con L. Dalla - Italia - 79’ (Biglietto intero 10 euro, biglietto ridotto 8 euro)

6 luglio ESTATE ‘85 di F. Ozon con F. Lefebvre, B. Voisin - Francia - 100’

7 luglio In collaborazione con C.A.DO.M. e Libere Democratiche LE SORELLE MACALUSO di E. Dante con D. Finocchiaro, S. Malato - Italia - 94’ Incontro con la scrittrice Patrizia Franchina

8 luglio MISS MARX di S. Nicchiarelli con R. Garai, P. Kennedy - Italia, Belgio - 107’

9 luglio FINO ALL’ULTIMO INDIZIO di L. Hancock con R. Malek, D. Washington - USA - 128’

10 luglio UNA DONNA PROMETTENTE di E. Fennell con C. Mulligan, B. Burnham - USA - 108’ v.m. 14 anni

11 luglio MALEDETTA PRIMAVERA di E. Amoruso con M. Ramazzotti, G. Morelli - Italia - 94’

12 luglio ROUBAIX, UNE LUMIÈRE di A. Desplechin con R. Zem, L. Seydoux - Francia - 119’

13 luglio VOLEVO NASCONDERMI di G. Diritti con E. Germano, O. Ewy - Italia - 120’

14 luglio In collaborazione con C.A.DO.M. e Libere Democratiche ALLA MIA PICCOLA SAMA di W. Al-Kateab, E. Watts - Documentario - 100’ Incontro con la scrittrice Patrizia Franchina

15 luglio THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA di F. Zeller con A. Hopkins, O. Colman - Regno Unito - 97’

