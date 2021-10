Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Massimiliano Longo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Cibo, ambiente e salute al centro delle opere della rassegna Letterarte Letterarte torna a Monza dal 28 ottobre al 27 novembre alla Galleria Civica di via Camperio. Tutte le date della rassegna delle associazioni artistiche cittadine che quest’anno ruota sul tema cibo, ambiente e salute.

Torna dal 28 ottobre al 27 novembre alla Galleria Civica di via Camperio la rassegna delle associazioni artistiche monzesi “LetterArte”. A esporre i loro lavori saranno il Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza e Associazione scuola di pittura Alessandro Conti dal 28 ottobre al 3 novembre; l’Associazione Arte&Arte e Circolo Fotografico Monzese dal 5 all’11 novembre; l’Associazione Paolo Borsa e Sul Filo dell’Arte dal 13 al 19 novembre e il Circolo Arti Figurative e Famiglia Acquarellisti Monzesi dal 21 al 27 novembre.

«Si tratta di un contributo importante per la scoperta degli artisti che vivono e lavorano a Monza - spiega l’assessore alla cultura Massimiliano Longo - Un percorso culturale di un mese per far conoscere la qualità delle associazioni artistiche monzesi e sostenere il lavoro degli artisti del nostro territorio».

Diverse le arti protagoniste - pittura, fotografia e acquerello - così come le tematiche affrontate.

«Gli artisti hanno sviluppato la loro ricerca su alcuni temi - spiega Patrizia Portalupi, presidente del G.A.A.M. (Gruppo Associazioni Artistiche Monzesi) che ha ideato la rassegna nel 2006 - Partendo dalla “Giornata mondiale dell’alimentazione” che si è svolta lo scorso 16 ottobre il filone principale è quello costituito dal cibo che influisce sulla nostra salute e su quella del nostro pianeta, ma è energia anche per la nostra mente. Intorno al dialogo tra cibo, ambiente e uomo, gli artisti di “LetterArte” si sono misurati con l’interpretazione di questo tema utilizzando tecniche e codici diversi».

Per il terzo anno una giuria di esperti selezionerà otto artisti delle associazioni partecipanti che avranno la possibilità di esporre le loro opere in una mostra collettiva che sarà allestita nel 2022.

Le mostre saranno visitabili da martedì a venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero con obbligo di green pass. Info: tel. 039/36.63.81 - [email protected]. Le singole mostre saranno presentate giovedì 28 ottobre, venerdì 5 novembre, sabato 13 novembre e domenica 21 novembre alle ore 17.30 con la partecipazione dell’assessore alla Cultura Massimiliano Longo e della Giuria Tecnica incaricata della selezione degli artisti per il Premio «LetterArte»

