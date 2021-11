Capitol Anteo, a Monza il sabato film per famiglie e lunedì in lingua originale Al Capitol Anteo Spazio Cinema di Monza sono tornate le rassegne: il sabato pomeriggio continua a essere l’appuntamento preferito delle famiglie con “Il Cinema dei piccoli”, lunedì è per gli anglofili.

Al Capitol Anteo Spazio Cinema di Monza sono tornate le rassegne che prima dello scoppio della pandemia avevano chiamato a raccolta cinefili di ogni età. Il sabato pomeriggio continua a essere l’appuntamento preferito delle famiglie con “Il Cinema dei piccoli”. Alle 15 la multisala nel cuore di Monza ospita un film d’animazione al prezzo speciale di 5,50 euro (4,00 euro il ridotto). Tra i titoli in programmazione il film d’animazione francese Il giro del mondo in 80 giorni, il seguito di Baby Boss, Baby Boss 2 - Affari di famiglia con una nuova, temibile, baby boss al femminile e La famiglia Addams 2, che vedrà Morticia e Gomez organizzare un rocambolesco viaggio in camper con i figli adolescenti Mercoledì e Pugsley per riunire la famiglia.

In programma anche i grandi successi Disney come Raya e l’ultimo drago, l’attesissimo Encanto e l’interessante Ainbo - spirito dell’Amazzonia, sui temi dell’ambiente e dello sfruttamento delle risorse naturali da parte dell’uomo.

Il lunedì è la giornata dedicata agli anglofoni e agli anglofili con i film in lingua originale programmati alle 15, alle 18 e alle 21. Il cartellone vede i migliori successi autunnali come Dune di Denis Villneuve e No time to die, il venticinquesimo film della saga di James Bond, così come pellicole di qualità provenienti dai festival internazionali.

Tra questi: The power of the dog di Jane Campion, presentato alla 78° Mostra di Venezia, Supernow con Colin Firth, in concorso al Festival Internazionale di San Sebastian del 2020 e The French Dispatch che ha aperto l’ultima edizione del Festival di Cannes. Il costo del biglietto varia a seconda dell’orario.

Gli studenti che presentano badge o tesserino pagano 4,50 euro. Il mercoledì alle 15.30 si apre il cineforum “Libri &Film” dedicato a cinema e letteratura in collaborazione con il Centro Culturale Ricerca. Letture e proiezioni si alternano focalizzandosi su argomenti diversi: società e costume, scienza, storia, religione, ambiente e altro ancora. Il biglietto costa 5 euro.

