Camihawke a Sovico: Camilla Boniardi presenta il suo romanzo al cinema Nuovo

Appuntamento sabato 5 giugno, alle 16, al cinema Nuovo di via Baracca a Sovico: Camihawke,al secolo Camilla Boniardi, incontra i suoi lettore e firma le copie del romano "Per tutto il resto dei miei sbagli". Con la direttrice artistica del festival Voci della Storia, Eva Musci.

Camilla Boniardi, in arte “Camihawke”, al cinema Nuovo di Sovico. La scrittrice e content creator da 1,2 milioni di follower firmerà le copie del suo primo romanzo e incontrerà i lettori nell’appuntamento in programma sabato 5 giugno, alle 16, alla sala cinematografica di via Baracca. Si chiama “Per tutto il resto dei miei sbagli” ed è il primo libro di Camilla Boniardi, per la prima volta in libreria con un romanzo edito da Mondadori che racconta l’amore con delicatezza e rispetto per tutte le sue implicazioni emotive e le sue contraddizioni.

Sarà a Sovico per raccontare dal vivo la sua prima esperienza da autrice e incontrare i suoi lettori, insieme alla direttrice artistica del festival Voci della Storia Eva Musci.

Da anni Camilla Boniardi è semplicemente Camihawke sui social network, dove parla oggi a una community di oltre 1,2 milioni di follower. Non semplici seguaci, ma una comunità di persone che trovano in lei un’amica, un’esperta di moda, una persona di famiglia. La presentazione è un’esclusiva della libreria Un Mondo di Libri e Voci della Storia, l’ingresso, con posti a sedere numerati, è riservato ai lettori provvisti del pass, che viene consegnato in seguito all’acquisto o prenotazione del libro presso Un Mondo di Libri (Galleria Mazzini 8 Seregno costo del libro 18 euro) fino a esaurimento delle disponibilità.

Subito dopo la presentazione, Camihawke firmerà le copie dei partecipanti con il pass.

Per ordinare il libro è possibile scrivere a: [email protected] indicando numero copie desiderate numeri di posti richiesti (massimo 2 per evento), nomi, cognomi, numero di telefono dei partecipanti ( le richieste incomplete non saranno ritenute valide). Per chi avesse già il libro sono aperte le prenotazioni con ingresso alle 17 (posti limitati).

