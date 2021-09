Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Arena in Centro a Desio per la cupola della basilica: musica e arte per raccogliere fondi

Si susseguono a ritmo di musica (ma non solo) gli appuntamenti di ’Arena in Centro’, il contenitore di avvenimenti programmati da settembre a fine anno per favorire la raccolta fondi da destinare al restauro della cupola della basilica dei Santi Siro e Materno di Desio. Sabato scorso al teatro Il Centro di via Conciliazione si sono esibite due band musicali: la Reiko Project, con la coinvolgente voce di Fabio Rinaldi accompagnato da Oriano Riva e Angelo Farina, e la Morpheus Band, con la voce di Patrizia Smiraglia, il sassofono di Fabio De Agostini e gli ispirati accompagnamenti funky soul di Davide Riva, Ferruccio Guerra, Lapo Calosi e Giuliano Salvaterra.

Il pubblico ha gradito le performances, sottolineate da scroscianti applausi. Tutt’altra musica domenica 26. Nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo il quartetto ’Non solo Barocco’, con Enrico Balestreri all’organo, Gioacchino Burgio alla tromba, Roberto Gelosa al trombone e Alessandro Monga al flauto, ha proposto un concerto di alta qualità, spaziando da Bach a brani d’opera, fino a spirituals e motivi moderni.

I diesgni e i plastici in mostra

Domenica mattina, intanto, sono state aperte alle visite le sale del Centro Parrocchiale dove sono stati messi in mostra gli oltre quattrocento disegni eseguiti dagli alunni delle scuole medie cittadine che hanno partecipato al concorso ’DisegnAMOlacittà’. Sala Castelli ed ex bar accolgono anche i plastici realizzati dai piccolini delle scuole dell’infanzia. La mostra è visitabile fino a lunedì 4 ottobre dalle 17 alle 19 (domenica e lunedì prossimi anche di mattina dalle 10 alle 12).

In contemporanea, nell’ex bar del Centro Parrocchiale è allestita la mostra ’Bethlehem reborn, le meraviglie della natività’, visitabile negli stessi orari. Sono possibili viste guidate con prenotazione al 339 2330620. Il prossimo fine settimana coincide anche con la festa patronale della Madonna del Rosario.

Saranno ancora due gli appuntamenti che rientrano nelle iniziative di ’Arena in Centro’. Sabato 2 ottobre alle 21, ancora al teatro Il Centro, il Coro del Santuario del Crocifisso propone una lettura in musica dal titolo Viva la Vida. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro ed è necessaria la prenotazione telefonando allo 0362 626266 o scrivendo a [email protected],it. È richiesto il green pass.

Domenica alle 16 sul sagrato della basilica dei Santi Siro e Materno sarà la volta del concerto del Corpo Musicale Pio XI Città di Desio. Anche per questa occasione sarà possibile accedere all’area coi posti a sedere solo se in possesso di green pass. L’ingresso è comunque libero. Durante il concerto è prevista la premiazione del concorso DisegnAMOlacittà.

