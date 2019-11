Al Parco di Monza torna la Water Run, la corsa benefica più green dell’anno Sabato 9 novembre al parco di Monza torna la corsa Monza Challenge - Water Run, la prova cronometrata non competitiva dall’impronta sostenibile. Con Monza Marathon Team e Brianzacque, bandite le bottiglie di plastica.

La regia del Monza Marathon team e lo sponsor di BrianzAcque per la corsa più green dell’anno: sabato 9 novembre al Parco la nuova edizione di Monza Challenge- Water Run, la prova cronometrata non competitiva dall’impronta sostenibile. Niente bottigliette infatti per la manifestazione, ma solo e soltanto l’acqua della rete pubblica cittadina che sarà distribuita sfusa in due punti distinti. Ai blocchi di partenza stazionerà il Brianza Street Water, la casa mobile sulle quattro ruote, elettrica al 100%, da cui si può spillare H20 nelle versioni liscia e gasata.

«Riproponiamo questa manifestazione sportiva che evidenzia la vocazione ecologica dell’azienda dell’acqua dei cittadini brianzoli - ha detto il presidente Enrico Boerci - e che ha l’obiettivo di trasmettere stimoli e valori legati alla tutela dell’ambiente e di partecipazione, costituendo una forte spinta verso una comunità di persone consapevoli e attente alla natura che le circonda».

Ancora una volta uno scopo benefico: quest’anno la corsa sosterrà il Comitato Maria Letizia Verga e il suo progetto “Sport Therapy”. Al Parco anche la campionessa italiana di triathlon Federica De Nicolae. Quattro distanze da 3 a 21 chilometri +10 con partenza libera tra le 9 e le 10. Appuntamento a Porta Monza, per informazioni e iscrizioni monzamarathonteam.it.

«La sinergia sportiva e solidale con Brianzacque è ormai consolidata: lo sport, nel senso più vero, sano ed ecosostenibile è al centro di questo appuntamento» ha detto Andrea Galbiati, presidente del Marathon Team.

© RIPRODUZIONE RISERVATA