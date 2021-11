“Adrenalina Teatrale”, il concorso per immaginare e realizzare costumi e scenografie “Adrenalina Teatrale” è il concorso che si rivolge a ragazzi dai 12 ai 17 anni e a giovani adulti dai 18 ai 35 anni invitandoli a preparare dei bozzetti, costumi e scenografie, e successivamente a confezionarli e a realizzarli.

Un concorso per valorizzare il teatro e per avvicinare i giovani a questo mondo fatto non solo di attori ma anche di costumi, di scene, di allestimenti. Si chiama “Adrenalina Teatrale” e si rivolge a ragazzi dai 12 ai 17 anni e a giovani adulti dai 18 ai 35 anni invitandoli a preparare dei bozzetti, costumi e scenografie, e successivamente a confezionarli e a realizzarli. L’ideatrice è Vlada Novikova Nava, monzese di adozione, che ha voluto lanciare questa iniziativa in concomitanza con Il 120° anniversario della nascita di un grande artista teatrale e scenografo, Nicola Benois, direttore degli allestimenti scenici del Teatro alla Scala dal 1937 al 1971, nativo di una località vicina a San Pietroburgo, ma con sangue francese, tedesco e italiano.

Vlada Novikova Nava

Novikova, presidente dell’associazione “Adrenalina Culturale” con sede a Monza, due anni or sono gli aveva dedicato un volume “Nicola Benois. Da San Pietroburgo a Milano con il Teatro nel sangue” nel quale ha tratteggiato una figura poliedrica (è stato anche scenografo e pittore) con un’interessante storia familiare alle spalle. Il padre Alexandre fu storico, critico e scenografo, il nonno materno primo violino Imperiale.



“In Russia - esordisce Novikova - ci sono diverse scuole in cui i ragazzi imparano a preparare abiti e allestimenti teatrali, una tradizione che non deve andare perduta. Ho pensato di lanciare un concorso che mi auguro abbia un respiro internazionale puntando anche sulla città di Monza, sede di un teatrino sin dai tempi degli austriaci, e di licei artistici che potrebbero dare il loro contributo di giovani talenti”.

L’iniziativa, di cui il Cittadino è media partner, è stata organizzata in collaborazione con l’organizzazione russa no profit “Ago d’oro” e si avvale del patrocinio del comune di Monza, del Consolato generale della Federazione Russa a Milano e della Fidapa BPW Italy Monza e Brianza.

Due le fasi di svolgimento. La prima, che termina il 15 dicembre, prevede l’invio dei lavori. Dopodiché si riunirà una qualificata giuria, formata da docenti di scuole di moda e arte, che dal 23 dicembre comunicherà i nomi dei vincitori. Con l’anno nuovo partirà una seconda fase con modalità ancora da definire.

“L’idea è quella di non fermarci qui - anticipa Novikova - mi piacerebbe proporre concorsi di questo genere di anno in anno dedicandoli a personaggi diversi. L’anno prossimo vorrei dedicarlo a una donna”. Info: www.adrenalinateatrale.com

