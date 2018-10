Addio Mima: Monza italian music awards annullati, come chiedere i rimborsi Sono stati definitivamente annullati i Mima, i Monza italian music awards riprogrammati per il 6 ottobre: gli organizzatori danno le istruzioni su come ottenere i rimborsi dei biglietti.

Erano stati rinviati lo scorso luglio, sono stati definitivamente annullati a ottobre: i Mima, i Monza italian music awards presentati nei mesi scorsi al teatrino della VIlla reale, non ci sono più. L’appuntamento in un luogo ancora da definire (si era immaginato la Candy arena, senza conferme) non è più in programma il 6 ottobre, come annunciato. Nei giorni scorsi la società che si occupava della vendita dei biglietti (ciaotickets.it) ha diramato un comunicato per spiegare di non essere responsabile dell’annullamento e di avere liquidato le somme incassate, nel corso dell’estate, ai promoter, l’associazione Monza Brianza eventi, cui fare riferimento per gli eventuali rimborsi.

Nella serata di martedì 2 ottobre la stessa MB eventi ha pubblicato un comunicato sulla rinata pagina dei Monza italian music awards (anche con parole polemiche nei confronti della società di ticketing) per informare sulle procedure di rimborso.

“Invitiamo i gentili spettatori che non fossero stati rimborsati a richiedere il rimborso inviando alla mail posta sotto regolare richiesta, allegando alla stessa copia del o dei tickets acquistati e della ricevuta di pagamento. Secondo ultimi dati ricevuti alla fine di giugno i biglietti venduti ammontavano a n°60. Si prega di voler segnalare le vostre coordinate bancarie Iban per poter procedere al bonifico di rimborso. Le tempistiche di rimborso saranno dettate da verifica tecnica e non supereranno i 30 giorni dalla richiesta.Si potrà chiedere rimborso entro e non oltre il 30 ottobre 2018”. Occorre scrivere a rimborsomima@gmail.com.

