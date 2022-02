A Monza torna “Le immagini della fantasia”: tutte le visite guidate e le iniziative collaterali Visite guidate, laboratori e molto di più: la grande festa della mostra “Le immagini della fantasia” a Monza (e Brugherio e Lentate). Il programma e come partecipare.

Torna a Monza per la 25esima volta “Le immagini della fantasia”, la mostra internazionale di illustrazioni per l’infanzia della Fondazione Zavrel di Sarmede. Da sabato 26 febbraio a domenica 3 aprile la rassegna ai Musei civici di Monza (via Teodolinda 4) e gli appuntamenti anche a Brugherio e Lentate sul Seveso. Come sempre, un calendario di iniziative affianca la mostra.

Visite guidate

Visite giudate per adulti (bibliotecari, insegnanti, illustratori) - lunedì: dalle 14.00 alle 15.00 - dalle 15.00 alle 16.00

Visite guidate per gruppi classe - dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00 - dalle 10.30 alle 11.30 - dalle 12.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 15.30

Visite guidate per utenza libera: sabato dalle 10.30 alle 11.30

Sabato 12 marzo nel pomeriggio saranno disponibili visite guidate per utenza libera con il curatore della Mostra Gabriel Pacheco.

Le altre sezioni saranno allestite a Palazzo Ghirlanda Silva Biblioteca Civica via Italia, 27 a Brugherio (dal 27 febbraio al 20 marzo) e al Centro Civico Terragni Biblioteca Comunale via Monte Santo, 2 a Lentate sul Seveso (dal 23 marzo al 2 aprile) con le Sezioni Pedagogia: L’abitazione immaginata, Tema: L’insolita concamerazione dell’universo, Scuola Internazionale d’Illustrazione 39.

Le Immagini della fantasia a Monza

Calendario delle iniziative a Monza

Venerdì 4 marzo - ore 18.30 - Biblioteca Civica (via Padre Reginaldo Giuliani 1)

Però...a cosa serve?

I libri illustrati incontrano il mondo: viaggio dentro e fuori la 39° mostra de Le immagini della Fantasia. A cura di Spazio B**K. Per adulti.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Civica [email protected] - tel 039.382272

Sabato 5 marzo - ore 10.30 - Biblioteca Cederna (via Cederna 19)

Di casa in casa

Leggiamo, creiamo e illustriamo dei piccoli-grandi Libri Casa, ispirandoci alle case in cui vorremmo abitare. A cura delle bibliotecarie. Dai 6 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Cederna [email protected] tel. 039.2020237

Sabato 5 marzo - ore 10.30 - Biblioteca San Rocco (via Zara 9)

Case di notte

Letture e pitture per bambini e famiglie. A cura dei bibliotecari. Dai 3 ai 6 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca San Rocco [email protected] tel. 039.2007882

Sabato 5 marzo - ore 16.00 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

Labirinto delle meraviglie

Con un po’ di fantasia la cameretta può diventare una foresta incantata, la cucina un ristorante stellato, la soffitta una nave dei pirati. Letture e laboratorio. A cura di Alice Rigamonti.Dai 7 anni

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Civica [email protected] tel. 039.382272

Domenica 6 marzo - ore 10.30 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

Peter Pan di Brecht Evens

Costruzione di un veliero volante. A cura della Libreria Tutti giù per terra. Dai 6 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi [email protected] tel. 039.324197

Mercoledì 9 marzo - ore 16.30 - Biblioteca dei Ragazzi (piazza Trento e Trieste 6)

Case casine casette

Lettura e laboratorio creativo. A cura delle bibliotecarie.Dai 6 ai 9 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi [email protected] tel. 039.324197

Sabato 12 marzo - ore 10.30 - Biblioteca San Rocco (via Zara 9)

Il giardino dei libri

Storie tra gli alberi e laboratorio per sporcarsi le mani. A cura dei bibliotecari. Dai 6 ai 10 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca San Rocco [email protected] tel. 039.2007882

Sabato 12 marzo - ore 11.00 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

Conferenza con Gabriel Pacheco

Chiacchierata con il curatore della Mostra Gabriel Pacheco sulle Sezioni e sulle opere esposte. Per adulti.

Prenotazione: www.museicivicimonza.it

Domenica 13 marzo - ore 10.30 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

Il mio cuore di Corinna Luyken

Laboratorio di decoupage. A cura della Libreria Tutti giù per terra. Dai 4 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi [email protected] tel. 039.324197

Martedì 15 marzo - ore 16.30 - Biblioteca dei Ragazzi (piazza Trento e Trieste 6)

Casa casine casette

Lettura e laboratorio creativo. A cura delle bibliotecarie. Dai 9 agli 11 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi [email protected] tel. 039.324197

Martedì 15 marzo - ore 18.45 - Biblioteca Civica di Monza (via Padre Reginaldo Giuliani 1)

La mappa di casa mia

Realizzazione di un libro d’artista. A cura delle bibliotecarie. Per adulti.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Civica

[email protected] tel. 039.382272

Sabato 19 marzo - ore 10.30 - Biblioteca San Gerardo (via Lecco 12)

A ognino la casa perfetta!

Alcuni animali creano bellissimi nidi, altri vivono in solide grotte, altri ancora costruiscono case bizzarre... Letture animate con laboratorio. A cura delle bibliotecarie. Dagli 11 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca San Gerardo [email protected] tel. 039.326376

Sabato 19 marzo - ore 10.30 - Biblioteca Cederna (via Cederna 19)

Papà, mi costruisci una casa? Grande come...

Laboratorio di lettura e costruzione per la festa del papà. A cura delle bibliotecarie. Dai 6 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Cederna

[email protected] tel. 039.2020237

Sabato 19 marzo - ore 11.00 - Biblioteca Triante (via Monte Amiata 60)

La casa più grande del mondo e altre storie

Letture. A cura delle bibliotecarie. Dai 5 agli 8 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Triante [email protected] tel. 039.731269

Domenica 20 marzo - ore 10.30 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

L’oca e suo fratello di Gerda Dendooven

Decorazione di uova di plastica. A cura della Libreria Tutti giù per terra. Dai 6 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi

[email protected] tel. 039.324197

Martedì 22 marzo - ore 10.30 - Biblioteca San Rocco (via Zara 9)

Abitare le pagine

Laboratorio artistico di trasformazione del libro. A cura dei bibliotecari. Per adulti.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca San Rocco [email protected] tel. 039.2007882

Giovedì 24 marzo - ore 16.30 - Biblioteca dei Ragazzi (piazza Trento e Trieste 6)

Case casine casette

Lettura e laboratorio creativo. A cura delle bibliotecarie. Dai 3 ai 6 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi [email protected] tel. 039.324197

Sabato 26 marzo - ore 10.30 - Biblioteca San Rocco (via Zara 9)

Abitare le pagine

Laboratorio artistico di trasformazione del libro. A cura dei bibliotecari. Per adulti.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca San Rocco [email protected] tel. 039.2007882

Sabato 26 marzo - ore 10.30 - Biblioteca Cederna (via Cederna 19)

Era una casa molto carina

Letture. A cura de Lo Sciame Cooperativa sociale Onlus di Arcore. Dai 6 agli 8 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Cederna [email protected] tel. 039.2020237

Sabato 26 marzo - ore 16.00 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

Fantasticosa in fantasticase

Gli oggetti della quotidianità diventano personaggi simpatici, mostri e animali. Letture e laboratorio. A cura di Alice Rigamonti. Dai 5 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Civica

[email protected] tel. 039.382272

Domenica 27 marzo - ore 10.30 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

I vestiti di Lia di Daniela Costa

Vestiamo una bambola di carta con i suoi vestiti. A cura della Libreria Tutti giù per terra. Dai 4 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi [email protected] tel. 039.324197

Domenica 3 aprile - ore 10.30 - Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati

Pesce di Natale di Lina Dudaite

Costruzione di medaglioni con dei pesci di carta. A cura della Libreria Tutti giù per terra. Dai 3 anni.

Prenotazione: app C’è Posto Biblioteca Ragazzi [email protected] tel. 039.324197

La mostra sarà aperta al pubblico, a partire da sabato 26 febbraio alle ore 15.00, nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì: 10-13/15-18; giovedì 15-18; sabato e domenica 10-13/15-19; lunedì chiuso. Ingresso libero alla mostra. A pagamento nel resto del museo.

Tutte le visite guidate sono a cura dei bibliotecari del Sistema Urbano di Monza e sono gratuite. Prenotazione obbligatoria: tel. 039-324197 dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 - mail: [email protected]

