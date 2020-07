29 luglio 1900, il regicidio a Monza: online il trailer del docufilm È online il trailer del docufilm realizzato ad Monza Regale in occasione dei 120 anni del regicidio di Umberto I a Monza.

La voce narrante è quella del Conte Emilio Ponzio Vaglia, attendente del Re e Ministro della Real Casa. Nel 1910 riceve un invito da Vittorio Emanuele III per partecipare all’inaugurazione della Cappella Espiatoria e davanti al sacello, ricorda quel 29 luglio di dieci anni prima. L’ultima giornata del Re. È il docufilm sul regicidio ideato da Monza Regale e presentato la scorsa settimana, disponibile online sui social di Monza Regale come trailer in occasione del 120esimo anniversario.

QUI la presentazione del progetto

Nelle scorse settimane Villa Reale, con gli appartamenti di Umberto e Margherita e le sale di rappresentanza riaperte per l’occasione hanno ospitato la troupe per le riprese. Sceneggiatura e regia sono state affidate ad Ettore Radice, appassionato di storia locale: «Abbiamo girato anche con i droni in Cappella Espiatoria- spiega- poi all’ospedale vecchio, in Villa e nel parco».Si ripercorre al storia di quella calda giornata di fine luglio, con Umberto nel suo studio che sfoglia l’edizione dell’Illustrazione Italiana, poi Margherita in salotto con la dama di compagnia, il re che in vestaglia da camera si prepara per presenziare alla Forte e liberi e salta la cena. Tre colpi rompono il silenzio. In scena gli attori Alessandro Castelluccio nel ruolo di Ponzio Vaglia, Claudio Brivio nei panni di Re Umberto, mentre la Regina Margherita è interpretata da Debora Migliavacca Bossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA