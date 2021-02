Rinasce la Land Rover Defender Works V8 Trophy: 25 esemplari per un’esperienza unica La Land Rover Classic produce 25 nuovi esemplari Trophy, della Defender Works V8. Un mito del raid anni Ottanta

Gli specialisti del Land Rover Classic nel 2021 costruiranno 25 esemplari della Defender Works V8 Trophy completamente equipaggiate per l’avventura, un vero tributo alla lunga tradizione nelle spedizioni dell’iconica 4x4 L’acquisto di una Works V8 Trophy consentirà di partecipare all’esclusiva competizione Land Rover Trophy presso il Castello di Eastnor, la casa spirituale dei test Land Rover. Ogni Works V8 Trophy, riprogettata da Land Rover Classic, monta un 5 litri V8 benzina da 405 CV, una trasmissione automatica ZF a otto rapporti, freni speciali e kit handling. È disponibile in versione 90 e 110, in tinta esclusiva Eastnor Yellow, cerchi in acciaio heavy duty dello stesso colore e dettagli Narvik Black

L’equipaggiamento all-terrain comprende un verricello anteriore, roll-cage multi-point, portapacchi da tetto, protezione sottoscocca, bullbar ad A, snorkel, fari ausiliari e pneumatici mud-terrain. Gli interni presentano rivestimenti in pelle nera Windsor, sedili sportivi Recaro neri con cuciture gialle a contrasto, e quadrante orologio Land Rover Trophy di Elliot Brown.

Il listino prezzi? A livello UK i prezzi partono da 195.000 sterline, ovvero oltre 220mila euro.

