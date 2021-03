Piaggio Fast Forward e Trimble alleati per sperimentare il robot con la tecnologia di inseguimento intelligente L’obiettivo è arrivare allo sviluppo di robot e macchinari per applicazioni industriali in grado di seguire il personale e altri dispositivi: i passi in avanti nel campo della robotica del gruppo Piaggio.

Non solo scooter. Piaggio Fast Forward, società del gruppo Piaggio e leader nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato la collaborazione con Trimble destinata allo sviluppo di robot e macchinari per applicazioni industriali in grado di seguire il personale e altri dispositivi. La collaborazione ha portato all’integrazione di PFFtag, un prototipo SFM (Smart Following Module) di proprietà di Piaggio Fast Forward, con il celebre robot Spot della società Boston Dynamics, controllato dalla tecnologia di posizionamento di Trimble, allo scopo di eliminare l’esigenza di controllare il robot esclusivamente tramite joystick. Questa integrazione, oggetto della prova di fattibilità, potrebbe essere applicata a molti dei campi industriali tra cui quello edile, agricolo, logistico e il settore minerario per il trasporto delle merci. Grazie a ricerche approfondite e attraverso l’osservazione del modo in cui le persone si spostano nello spazio fisico, Piaggio Fast Forward prosegue nello studio di soluzioni innovative basate sulla tecnologia mobile, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza del lavoro umano attraverso una collaborazione intuitiva con le macchine.

«La maggior parte dei produttori di robotica vede il mondo come una corsa a ostacoli - ha dichiarato Greg Lynn, ceo di PFF - Per noi le persone sono l’elemento centrale, non ostacoli, e questa filosofia è alla base delle nostre ricerche sul movimento fisico degli esseri umani e dei robot nello spazio tridimensionale. Progettiamo comportamenti che capiscono gli esseri umani e automatizziamo le attività in modo da evitare ai clienti di realizzare componenti hardware troppo complicati. La collaborazione con Trimble ha lo scopo di accelerare la sostituzione dei robot telecomandati, che si spostano lungo percorsi prestabiliti in un ambiente mappato, consentendo di fare nuovi progressi nello sviluppo di macchine dall’utilizzo intuitivo e consentendone il funzionamento in tutta sicurezza anche in spazi industriali. Questo ci permette di fare un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo dell’implementazione su vasta scala, dagli utensili elettrici ai macchinari agricoli, per arrivare ai veicoli automatizzati».

Un robot in un cantiere

Sebbene molti robot, incluso Spot, siano controllati tramite joystick e azionati da una persona in presenza o da remoto, ora gli operatori potranno avvalersi dell’esclusiva tecnologia di inseguimento intelligente di PFF, che consente il controllo di robot e macchine da parte di operatori umani ed è in grado di offrire nuove opzioni di navigazione (come controllo da remoto, guida autonoma e inseguimento) in ambienti dinamici. Gli ingegneri di PFF sono infatti riusciti a inserire la tecnologia di inseguimento intelligente, sviluppata per il robot Gita di PFF, sotto forma di modulo, il PFFtag, in altri macchinari o robot. Per questo studio di fattibilità congiunto, la tecnologia di inseguimento intelligente di PFF è stata integrata in un robot Spot dotato di hardware di scansione laser Trimble o del sistema satellitare globale di navigazione (Global Navigation Satellite System, GNSS), per condurre una serie di test della durata complessiva di due mesi presso gli stabilimenti di un cliente di Trimble in Colorado.

«I robot sono sempre più presenti nelle nostre vite - commenta Michele Colaninno, fondatore e presidente di Piaggio Fast Forward ., sia negli aspetti privati sia in quelli professionali, contribuendo a rendere le attività umane meno gravose e più efficienti allo stesso tempo. Credo che la tecnologia e la robotica, se messe al servizio delle persone, possano svolgere un ruolo importante nel rivoluzionare la mobilità individuale e nel ridefinire gli ambienti di lavoro e urbani, rendendoli più sostenibili e a misura d’uomo, contribuendo ad un futuro migliore».

