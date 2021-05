Motomondiale. Portogallo e Spagna: il rientro difficile di Marquez, la leadership di Bagnaia e Ducati Luca Riva analizza il terzo e il quarto appuntamento della stagione delle due ruote.

Nel motomondiale, dopo le due tappe corse in Portogallo e in Spagna, i temi d’attualità sono molteplici e variegati da affrontare.

L’argomento più importante è il ritorno di Marc Marquez alle gare dopo ben nove mesi di inattività. L’asso spagnolo a Portimao ha fatto un exploit terminando la gara in settima posizione nonostante negli ultimi giri non avesse più forza nel braccio. L’abbraccio ai box con il suo team la dice tutta sull’impresa che ha sfoderato il talento iberico; durante le prove Marquez ha saggiato anche la tenuta psicologica del campione in carica Joan Mir che non si è affatto lasciato intimidire anzi ha risposto marcando il territorio. I problemi di Marquez sono riaffiorati però in tutta la loro drammaticità nel week-end di Jerez dove il pilota nelle prove libere del venerdì ha subito un volo terrificante sbattendo violentemente. Nel warm-up altra caduta che ha sicuramente influito nel rendimento di gara dove Marquez è giunto solo nono al traguardo e, a differenza del Gp del Portogallo, non è stato il primo pilota Honda classificato. Tre sono, i problemi principali che affliggono Marquez: gli avversari in un anno sono cambiati perché sono migliorati e conoscono meglio il comportamento e lo sviluppo delle loro moto, inoltre con i ritiri di Lorenzo alla fine del 2019 e di Dovizioso alla fine del 2020, quasi tutti i suoi rivali sono più giovani di lui, fatto mai capitato prima d’ora; la moto lo scorso anno non l’ha sviluppata lui bensì Stefan Bradl e di conseguenza la confidenza con il mezzo è inferiore rispetto al passato, perché i problemi sulla tenuta dell’anteriore si sono moltiplicati e alla Honda manca un collaudatore fine, veloce come l’ex vicecampione iridato Dani Pedrosa che se ne è andato alla Ktm alla fine del 2018; Marquez ha sollevato un problema importantissimo: la sicurezza e vuole che tutti i piloti prendano posizione. Lo spagnolo si chiede perché le moto oggi debbano raggiungere velocità massime superiori ai 360 km/h rendendo di fatto i rettilinei più brevi e le vie di fuga degli autodromi storici non più sufficienti ad attutire le cadute; inoltre le moto nella fase di accelerazione sono diventate molto più potenti perché con il device holeshot (sistema di aiuto in partenza) il pilota non deve più dosare il gas per tenere l’anteriore della moto incollata al nastro asfaltato del circuito quindi può aprire tutto il gas senza più tenere conto del problema precedente. Tale fatto ha portato però una sollecitazione maggiore agli avambracci dei piloti provocando in alcuni la sindrome compartimentale che porta a subire anche interventi chirurgici. (Jack Miller, Fabio Quartararo).

Motomondiale. Portogallo e Spagna. Valentino Rossi e quella leggenda sempre più appannata

La seconda analisi tocca il rendimento della leggenda Valentino Rossi. Lo scorso anno il pesarese fino alla prima gara di Misano era in lizza per il titolo, poi subito dopo ha subito tre cadute in gara, avvenute quando però si trovava nelle prime posizioni a giocarsi o la vittoria o il podio. Dopo che è risultato positivo al Covid-19 il suo rendimento è ampiamente peggiorato perché Rossi non è più riuscito a entrare nella top ten agguantando come miglior risultato un dodicesimo posto. Bisogna anche analizzare il fatto che Valentino non è più nel team ufficiale Yamaha ma è nel team satellite Petronas dove è vero che ha un contratto diretto con la casa madre che gli garantisce la moto ufficiale e ingegneri direttamente mandati dalla casa dei tre diapason, però la struttura non è più quella di riferimento. In queste due gare Rossi non è neppure riuscito ad entrare in zona punti e ora le attenuanti sono l’età oppure lo scarso feeling con il set up della moto e con la gestione delle gomme. Fatto sta che vederlo così indietro mortifica le sue imprese leggendarie realizzate agli albori della MotoGp. C’è da sottolineare che una leggenda della Superbike come King Carl Fogarty lo ha difeso dicendo che tutta questa eccessiva elettronica ha appiattito i valori e che se non ci fosse Vale farebbe ancora la differenza; sta di fatto che però la classifica generale non mente e vede Rossi in 21esima posizione con soli quattro punti acquisiti.

Anche nel team Yamaha ufficiale, nonostante le prime tre vittorie consecutive, il morale non è certo dei più alti. Quartararo con il secondo successo e con il predominio nella prima parte di gara a Jerez pareva lanciatissimo, invece il sorgere della sindrome compartimentale all’avambraccio ha reso la parte finale del suo Gp un calvario, facendolo indietreggiare sino alla tredicesima posizione con la relativa perdita della leadership mondiale. Per non parlare poi delle prestazioni confuse ed enigmatiche del talentuoso ma incostante Maverick Vinales che dopo la vittoria iniziale non è piu riuscito neppure ad entrare nei primi cinque, incamerando solo risultati deludenti; lo spagnolo sempre debole in partenza dichiara che i problemi stanno nella moto a causa della poca potenza del motore e della mancanza del device holeshot, ipotesi però smentita dalle vittorie di Quartararo e dall’ultimo podio di Morbidelli. Proprio Morbidelli è al centro di uno dei paradossi che un appassionato riesce difficilmente a comprendere. L’italo brasiliano corre con una moto vecchia di due anni, la più vecchia della griglia e ogni suo podio ha un valore ancora maggiore a questo punto delle vittorie dello scorso anno. Il suo dovrà essere un mondiale di resistenza con la clausola presente nel contratto che gli darà diritto il prossimo anno a correre con una moto ufficiale nel 2022. Peccato per lui per le difficoltà tecniche incontrate nel doppio Gp in Qatar perché ora con il quarto posto di Portimao e il terzo posto di Jerez sarebbe sicuramente meglio piazzato nella classifica generale.

Motomondiale. Portogallo e Spagna. I sorrisi in casa Ducati

In Ducati si abbozzano i primi sorrisi con la leadership mondiale di Bagnaia, la prima vittoria in un team ufficiale per il selvaggio australiano Jack Miller, la Yamaha distante ora solo sei punti nel mondiale costruttori. In Portogallo Bagnaia è stato autore di una portentosa rimonta che lo ha portato alla piazza d’onore, risultato poi copiato nell’ostica Jerez e che gli è valso il primo posto nella generale provvisoria. Durante l’inverno il giovane piemontese ha lavorato molto su sé stesso migliorando a livello di mentalità tanto che adesso dopo questa splendida doppetta rossa predica calma perché quando arriveranno le piste favorevoli alle Ducati non si dovrà assolutamente perdere il vantaggio tecnico accumulato. Bagnaia, insieme a Morbideli, rappresentano il presente e il futuro dell’Italia in MotoGp. Jack Miller ha finalmente coronato il suo sogno di vincere “in rosso” come avevano fatto due leggende australiane della casa di Borgo Panigale, Troy Bayliss e Casey Stoner. Reduce da tre gran premi deludenti con due risultati nella top ten in Qatar e una caduta in Portogallo, Miller cominciava forse a dubitare di sé e l’ultimo Gran Premio per lui rappresentava la svolta negativa o positiva per il prosieguo della stagione. Nel team privato Pramac, o, per meglio dire, nel team semi-ufficiale, sono da registrare l’infortunio del promettente giovane Jorge Martin in Portogallo durante le prove libere e la successiva caduta dell’ex leader mondiale Johan Zarco. Neppure la Spagna ha portato buoni risultati perché il pilota francese si è piazzato solo all’ottavo posto mentre il sostituto di Martin, Rabat, ha terminato la gara con un deludente 18esimo posto su 20 classificati.

Per quanto attiene al fattore regolarità, questa è una caratteristica che detiene sempre Joan Mir, il campione del mondo in carica, che nonostante abbia centrato un solo podio (terzo a Portimao), con tre piazzamenti a punti nei primi sette (quarto, settimo, quinto), si trova quarto nella graduatoria generale a soli 15 punti dal capoclassifica. Lo scorso anno dopo i primi tre Gran Premi era solo undicesimo e sappiamo benissimo come è andata a finire. Probabilmente lo spagnolo è aiutato dalle doti della sua Suzuki, una moto equilibrata che non eccelle in nessun punto particolare ma che non ha neanche nessun difetto invalidante; oltretutto Mir non cade mai in gara perché sa riconoscere il limite della sua moto, a differenza del suo incompiuto compagno di squadra Alex Rins. L’eterna promessa spagnola colleziona la sua seconda caduta consecutiva ponendo anticipatamente fine alle sue ambizioni iridate. Il rammarico è maggiore perché una volta rientrato è stato il più veloce in pista.

In casa Italia, sponda Aprilia, continua la serie di risultati utili consecutivi con i due sesti posti di Aleix Espargaro colti in Porrtogallo e in Spagna dove il distacco dal vincitore è stato di soli cinque secondi all’arrivo, segno che manca proprio poco al primo podio in MotoGp per la casa veneta. La cura dell’ex dirigente Ferrari Massimo Rivola si sta finalmente facendo sentire e quel poco che manca potrebbe determinarlo un pilota di comprovata esperienza e vincitore di diversi Gran Premi nella classe regina. Il suo nome è Andrea Dovizioso che dopo il test compiuto con la Rsgp a Jerez si è accordato per fare una seconda sessione al Mugello nelle giornate dell’11 e 12 maggio prossimi. I vertici Aprilia sono rimasti molto soddisfatti del test e dei commenti del pilota sulla moto. Dovizioso non si è più di tanto addentrato nei particolari sottolineando che per capirne le caratteristiche non sono sufficienti tre giorni, i tempi sono stati alti e ha faticato con la posizione di guida dopo otto anni trascorsi in sella a una Ducati. Si dice fiducioso che col prossimo test del Mugello e con la posizione migliorata potrà spingere a fondo per comprendere bene i dettagli. Le prove di matrimonio potrebbero portare L’Aprilia ancora più vicina alla vetta.

La Ktm, col cambio della gomma anteriore da parte della Michelin e con l’azzeramento delle concessioni dovute alla tre vittorie conseguite lo scorso anno, sta vivendo un inizio di stagione drammatico. L’unico che ha tenuto alta la bandiera della casa austriaca è stato il sudafricano Brad Binder fino al Gp del Portogallo, poi anche lui in Spagna con la doppia caduta in gara ha dovuto alzare bandiera bianca nonostante le prove del fine settimana fossero andate bene; la troppa foga lo ha ingannato. Il compagno di squadra, il portoghese Oliveira, dopi i due gran premi vinti lo scorso anno, francamente aveva trascorso un inverno con alte aspettative, invece complice- come detto in precedenza- il nuovo pneumatico anteriore, sta vivendo una situazione imbarazzante che lo colloca solamente al 17mo posto nella classifica generale. Il nostro portacolori Danilo Petrucci con i due punti acquisiti ha sorpassato Valentino Rossi in classifica ma il pilota ternando come riportato da lui stesso in alcune interviste è alla ricerca di un buon setup e del modo di usare la nuova gomma.

Qualcuno ora si chiederà come mai il pilota giapponese della Honda, Nakagami, sia riuscito a terminare la gara al quarto posto ad un passo dal podio; semplice, il pilota ha usato il telaio 2020, che è quel telaio che lo scorso lo ha portato a concludere la stagione nella top ten iridata con una regolarità impressionante di piazzamenti a punti e una pole conquistata nel secondo gran Premio di Aragon. Pol Espargarò, compagno di squadra di Marc Marquez, sta vivendo le stesse dinamiche di Jorge Lorenzo nella stagione 2019; la differenza è che Jorge capì subito che non avrebbe messo a repentaglio la sua incolumità per andare forte con la moto della casa dell’ala dorata mentre Pol non si rassegna…

Motomondiale. Portogallo e Spagna. Le categorie minori e l’irresistibile ascesa di Acosta

Scendendo di categoria, nella Moto2 c’è stata la prima doppietta azzurra con il romano Fabio Di Giannantonio davanti al riminese Marco Bezzecchi. Per “Diggia” si è trattato della prima vittoria in Moto2 e l’ha dedicata al compianto proprietario del team Fausto Gresini; per lui scatto della prima e vittoria in solitaria a differenza delle due vittorie ottenute in volata negli anni addietro in Moto3. Per Bezzecchi si tratta del primo podio stagionale che lo colloca al quarto posto della generale a soli 13 punti dal figlio dell’ex iridato Wayne Gardner, Remy; una piazza d’onore che fa morale ottenuto grazie a una solida rimonta a differenza di quanto avvenuto nei tre Gran Premi precedenti dove una buona partenza al via lo aveva poi fatto retrocedere ottenendo due quarti e un sesto posto. Note dolenti arrivando invece da latri due nostri portacolori, Niccolò Bulega e Yari Montella che dopo quattro gare hanno zero punti in classifica mentre i loro compagni di team sono molto più avanti. Se Montella ha l’attenuante di essere al primo anno di Mondiale, Bulega ha l’aggravante di essere al sesto.

In Moto3 inarrestabile il giovanissimo rookie Pedro Acosta, classe 2004, che ha battuto tutti i record di precocità: per lo spagnolo un secondo posto e tre vittorie in 4 gare con un vantaggio in classifica generale di ben 51 punti sul nostro portacolori Antonelli molto regolare in questo inizio di Mondiale ma mai oltre il terzo posto. Di Acosta parlano ormai anche i top rider della MotoGp. Con lo svolgersi delle prossime gare dove correrà su piste mai viste, si vedrà se il suo vantaggio aumenterà ancora.

Luca Riva*

* Membro del Collegio dei revisori dell’Associazione Amici dell’Autodromo e del parco

