Motomondiale: il punto dopo Germania e Olanda con Luca Riva Il ritorno alla vittoria di Marquez, Quartararo sempre più leader.

Il Gran Premio Di Germania ha segnato il ritorno nell’Olimpo degli Dei di Marc Maquez e la fine del digiuno di vittorie da parte della Honda durato ben diciannove mesi oppure se desiderate dopo 83 settimane; ottantatre sono anche i trionfi in carriera ottenuti dal “Marcsiano” spagnolo. Il pilota di Cervera ha ottenuto l’undicesimo successivo consecutivo sulla sua pista preferita, ma cosa si nasconde dietro questa metamorfosi? Solo la conformazione del circuito che ha tutte curve a sinistra oppure altro? Il fatto è che sono arrivate indicazioni positive dai testi post-gran premio a Barcellona che hanno convinto la Honda di aver finalmente trovato ciò che ha provocato il cambio peggiorativo nello sviluppo del modello RC213V. Ciò ha provocato enorme fiducia nella squadra di Marquez vedendo il Gran premio tedesco come la prova del nove: un risultato positivo avrebbe confermato i progressi fatta dalla squadra corse HRC, al contrario un risultato negativo sarebbe stata una doccia gelata.

Le indicazione positive sono subito arrivare nelle prime prove libere con il miglior tempo e poi nelle ultime libere col miglior passo gara nonostante il quinto crono. La chiavi del successo sono state la partenza dove alla prima curva Marquez si è issato al secondo posto dietro alla velocissima Aprilia di Aleix Epargarò e le successive gocce di pioggia cadute nei primi giri di gara che hanno segnato lo strappo tra l’asso spagnolo e il resto dei piloti della MotoGp. A fine gara durante le interviste Marquez ha pubblicamente ringraziato una leggenda delle 500 come il penta campione del mondo Mick Doohan che dopo la gara del Mugello ha spiegato al pilota spagnolo la sua esperienza e le sue prime gare al rientro dove non era per nulla competitivo. Escludendo il suo fenomeno, la Honda vede i suoi piloti ancora protagonisti di prestazioni opache con l’ennesima caduta di Alex Marquez e le prestazioni negative di Pol Espargarò , decimo, e Takaki Nakagami, solo tredicesimo. Nel successivo Gp d’Olanda il fenomeno Marquez, autore di pessime qualifiche, è riuscito a recuperare dalla ventesima casella in griglia fino al settimo posto inanellando una serie di buoni giri , confermando che il trend delle sue prestazioni è in risalita e che sicuramente dopo la sosta potrà essere l’ago della bilancia nel duello Quartararo/terzetto piloti Ducati.

La stessa situazione della Honda ora la sta vivendo anche la sua eterna rivale Yamaha. Se non fosse per Quartararo, giunto terzo e sempre più leader del Mondiale, la casa giapponese troverebbe solo Rossi a punti con un modestissimo quattordicesimo posto e gli altri due alfieri addirittura nelle ultime due posizioni (Vinales è arrivato ultimo per la prima volta nella sua carriera). Al termine della gara l’iridato Moto 3 2013 dopo una prestazione inspiegabile e preoccupante , si è scagliato contro la Casa dei tre diapason lamentando un rapporto di collaborazione mai consolidatosi nel tempo oltre a una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Anche se nel successivo Gran Premio olandese Vinales ha quasi raggiunto il top ottenendo la pole e secondo posto finale (battuto solo dal compagno di team Quartararo arrivato al quarto trionfo stagionale), il pilota spagnolo ha deciso di terminare alla fine della stagione il rapporto con la Yamaha per prendere direzioni diverse (Aprilia? Suzuki?). La Yamaha dal canto suo con il quasi certo ritiro di Rossi si trova a dover rimpiazzare due piloti su quattro: il Team Petronas sarebbe propenso a tenere Morbidelli per essere affiancato dalla giovane promessa a stelle e strisce del mondiale Sbk ,Garret Gerloff già nell’orbita della casa giapponese mentre nel team ufficiale si fanno i nomi dello stesso Morbidelli ma anche di Andrea Dovizioso , attualmente impegnato in alcuni test con Aprilia ma non molto convinto sulla solidità della casa veneta intesa come dimensioni della struttura e non come capacità tecnica del reparto corse. E’ invece da scartare l’opzione del tester inglese Cal Crutchlow per due ragioni : la prima riguarda i suoi problemi fisici, la seconda riguarda il fatto che Cal si sente già un pilota ritirato al contrario di Andrea Dovizioso che non si sente per nulla un ex pilota. In Olanda il team Petronas ha già fatto gareggiare lo statunitense Gerloff che ha terminato la gara in diciassettesima posizione al contrario di Rossi che ha terminato la sua prestazione per l’ennesima volta nella ghiaia.

Motomondiale: il punto dopo Germania e Olanda. Qui Ducati

Sul fronte Ducati, i tre portacolori della leggendaria casa di Borgo Panigale, oltre ad essere in competizione con Quartararo per il mondiale sono in competizione anche tra di loro per la leadership interna. Zarco , secondo in campionato, alla guida di una moto ufficiale ma gestita del team privato Pramac, ha conquistato la pole in Germania ma ha terminato il Gran Premio solo in ottava posizione perché non aveva il passo dei migliori mentre in Olanda è arrivato quarto ad un passo dal podio dopo un bel duello vissuto col campione in carica, Joan Mir. Bagnaia, terzo, nella classifica generale, in Germania è stato autore di una rimonta difficilissima ma alquanto redditizia, transitando al primo giro solo al sedicesimo posto, per poi concludere con una buona quinta piazza, un risultato che avrebbe potuto essere da podio se solo fosse partito bene al via; ad Assen il pilota piemontese è stato in testa nei primi giri, ha battagliato con Quartararo per la vittoria, poi ha chiuso solo in sesta posizione a causa di un long lap penalty scontato per eccesso di uscite sui tratti verdi della pista, però ha confermato che la sua guida è da Mondiale e che ormai la Ducati ce l’ha in pugno. Jack Miller, il pilota selvaggio, veloce ma incostante , nonostante le due vittorie consecutive conquistate, si trova solo in quinta posizione ; il suo stile di guida non gli permette di arrivare a fine gara con le gomme in buona condizione quindi deve ancora imparare a gestire meglio i pneumatici. In questi due gran Premi non ha azzeccato un colpo terminando sesto al Sachsenring e finendo anzitempo la sua gara nei Paesi Bassi. Per quanto riguarda i rookie, il migliore è Enea Bastianini al sedicesimo posto nella generale, mentre Martin dopo la piazza d’onore nel secondo Gp corso a Losail non ha praticamente più accumulato punti causa la violentissima caduta patita a Portimao e Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi, non ha ancora trovato la sua dimensione per abituarsi alla Motogp e alla guida della sua Ducati sponsorizzata Sky.

In Casa Ktm , Miguel Oliveira è il leader incontrastato dei quattro piloti dell’azienda austriaca. In Germania ha girato sui tempi del vincitore Marc Marquez e se non fosse arrivata la pioggerellina durante i primi giri, il pilota portoghese avrebbe potuto aspirare anche alla sua seconda vittoria stagionale mentre ad Assen nell’università della moto ha centrato la top 5; questi risultati dovuti anche all’introduzione del nuovo telaio, lo stanno riportando ad alzare la china anche in classifica generale dove il portacolori Ktm si trova in settima posizione a soli sedici punti dalla quarta piazza. Più indietro il compagno Brad Binder, primo vincitore in Motogop con la casa austriaca, che sta soffrendo più del previsto le prestazioni di Miguel Oliveira; per lui solo un nono posto nella generale distanziato di ben venticinque punti dal suo compagno di squadra. A Danilo Petrucci non gliene va dritta una con l’entrataccia subita in Germania da parte di Alex Marquez mentre la Ktm ha preso tempo sulla decisione di rinnovargli o meno il contratto e questo non aiuta di certo il morale di Danilo. Alla ripresa ad agosto i due gran premi che si correranno in casa austriaca potrebbero dargli un aiuto importante sul suo futuro.

La Suzuki in terra tedesca è stata in netta difficoltà ottenendo solo un nono (Mir) e un undicesimo posto (Rins) confermando che la casa di Hamamatsu sta vivendo una stagione particolarmente grigia. Se per Rins le attenuanti sono legate al recente infortunio patito in bicicletta a Barcellona, per Mir non c’è nessuna scusante perché aveva assicurato risultati migliori su circuiti più favorevoli invece questo trend negativo ha evidenziato due fatti importanti : la mancanza di Davide Brivio all’interno del box oltre al livello di competitività della moto che la relega in ultima posizione. Durante la pausa gli ingegneri giapponesi dovranno lavorare molto per fare un passo avanti in termini di velocità sia sul giro secco che è anche il vero difetto di Mir, campione del mondo in carica, sia sul passo gara. In Olanda, Mir è riuscito a risalire la china terminando la gara in terza posizione incamerando il suo terzo podio stagionale mentre Rins che si stava giocando anche lui il podio, dopo un impatto fortuito col francese Zarco, ha terminato la gara soltanto in undicesima posizione.

In casa Aprilia, con le voci di mercato che si rincorrono col probabile acquisto del top rider spagnolo Maverick Vinales, le prestazioni col veloce Aleix Espargarò sono sempre buone e costanti. Il portacolori della casa di Noale ha comandato il primo giro della gara del Sachsenring terminando poi la sua fatica al settimo posto cosi come in Olanda ha battagliato con Yamaha e Ducati finendo in ottava posizione. La moto veneta, la RS-GP si conferma molto veloce e affidabile ma gli manca sempre quel pizzico in più per arrivare sul podio perché ha compiuto grandi evoluzioni ma non curva per esempio come una Yamaha e non è veloce quanto una Ducati. In ogni caso Aleix Espargarò si trova in ottava posizione in classifica davanti a Binder e Marc Marquez.

Motomondiale: il punto dopo Germania e Olanda. Moto2 e Moto3

In Moto2 Remy Gardner è lanciatissimo verso la conquista del titolo dopo la vittoria al Sachsenring e il secondo posto ad Assen ( per lui ottavo podio stagionale su nove gran premi disputati); ormai Remy non è più conosciuto solo come il figlio di Wayne, primo iridato australiano della categoria regina con le 500 due tempi in sella a una Honda Hrc, ma come il pilota che ha il nuovo record di punti accumulato in tutta la, seppur breve, storia della categoria della Moto2. L’approdo al team Ktm Ajo ha permesso di esplodere al giovane australiano e ora il titolo può solo perderlo .

Dal canto suo, Raul Fernandez, dopo lo zero patito in Germania non ha mollato e in Olanda ha colto la terza vittoria stagionale come il suo compagno di squadra, ma la differenza sta tutta nei podi dove lo spagnolo ne ha colti solo sei. Il giovane rookie è da tempo nel mirino della Motogp, dove l’Aprilia gli ha dapprima fatto un’offerta economica interessante nel team satellite e poi nel team ufficiale a fianco di Aliex Espargarò, poi la Yamaha gli ha proposto un’offerta diretta di due anni più uno con il primo anno nel Team Petronas con la M1 vecchia della stagione precedente per poi fare il salto nel team ufficiale, mentre una terza proposta gli è arrivata anche dal team satellite Tech 3 Ktm. Alla Fine la casa austriaca lo ha convinto a rimanere un altro anno nella Moto2 per conquistare il titolo e fare il salto di categoria nell’anno 2023.

Capitolo italiani : Marco Bezzecchi è l’unico che con la sua costanza riesce a stare sempre nei primi sei e in classifica è terzo con un margine di 29 punti sull’ex favorito Sam Lowes e sul romando del Team Gresini Di Giannantonio. Il romagnolo ha colto il suo quarto podio stagionale in Germania mentre ad Assen , reduce da una brutta e sfortunatissima qualifica (diciassettesima posizione in griglia) , ha rimontato fino al quinti posto cedendo il podio ad un ritrovato Augusto Fernandez, sorpresa della stagione 2019. Di Giannantonio ha rimediato la sua terza caduta negli ultimi quattro Gran Premi , l’unica nota positiva è stato il quarto posto colto nell’ex Germania dell’Est. Nonostante tutto, l’unico pilota vincitore di Gp in questa stagione nella categoria di mezzo, resta saldamente in quinta posizione . Al Sachsenring a punti abbiamo avuto anche Bulega, undicesimo, autore di una gara tosta e tutta in crescendo mentre Vietti è arrivato nell’ultiima posizione disponibile per conquistare punti ma si è classificato decimo nel successivo Gran Premio coronando un weekend più che positivo. Stefano Manzi invece è andato a punti solo ad Assen (tredicesimo) mentre Arbolino, Corsi e Dalla Porta hanno registrato un doppio zero.

In Moto3 Pedro Acosta torna al successo in terra tedesca (quarto centro stagionale per la giovane promessa spagnola) mantenendo ancor più saldamente la testa della classifica generale concludendo il Gran premio davanti all’ottimo giapponese Toba e al nostro Dennis Foggia che ha conquistato il podio a tavolino dopo la penalità inflitta ad Alcoba; la direzione gara ha mantenuto la promessa e le penalità sono fioccate in maniera consistente. Altri quattro italiani hanno terminato a punti il Gran Premio : quinto Migno, sesto Antonelli, dodicesimo la stella del Civ Elia Bartolini e tredicesimo Romano Fenati. Per il tema Pruestel Gp era la gara di casa e la Dorna ha deciso di rendere omaggio al compianti svizzero Jason Dupasquier ritirando il numero 50 : “ Jason è soltanto un po’ avanti rispetto a noi”, queste la parole più toccanti.

Ad Assen l’Italia è ritornata alla vittoria col secondo centro stagionale del pilota del team Leopard Honda, Dennis Foggia, che si issa al terzo posto della classifica generale. Lo spagnolo in sella alla Gas Gas, Sergio Garcia, secondo, rosicchia nove punti al leader Acosta, solo quarto al traguardo che comunque mantiene 48 punti di vantaggio. Il podio è completato da un ottimo Romano Fenati; bella prestazione e ottimo regalo di compleanno per il padrone del suo team , il sei volte iridato Max Biaggi, che ha spento 50 candeline il 26 giugno scorso. Sono andati a punti anche Nepa in undicesima posizione e Antonelli in quattordicesima posizione. Il favorito alla vigilia del mondiale, l’aggressivo pilota spagnolo Jaume Masia, è stato autore di un doppio ritiro che lo ha retrocesso in quinta posizione in classifica generale lontano ben 86 punti dal giovane compagno di squadra Acosta.

Luca Riva*

* Membro del Collegio dei revisori dell’Associazione Amici dell’Autodromo e del parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA