Mobilità, non solo elettrico: l’alimentazione a idrogeno ha gli occhi a mandorla Mancano distributori, non le auto: Toyota Mirai, Hyundai Nexo e Honda Clarity ne sono un esempio. Anche Bmw, Jaguar e Land Rover puntano a questa tecnologia che garantirebbe ottime prestazioni e una elevata autonomia.

Ibrido, elettrico, e “Fuel Cell”, a idrogeno: c’è anche quest’ultima tecnologia, della quale si parla da anni, ma al momento poco sviluppata, nel futuro della mobilità. Una opzione di alimentazione sulla quale al momento sembrano scommettere in pochi. Del resto mancano distributori di idrogeno, in Italia ne esiste solo uno “ufficiale”, e anche i modelli di auto alimentate a idrogeno disponibili si contano sulle dita di una mano.

Come la Hyundai Nexo, lanciata tre anni fa dalla Casa sudcoreana e derivata dalla ix35. Un suv con tre serbatoi di idrogeno e un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 120 kW (163 cavalli), per 0-100 km/h in 9,2 secondi e un’autonomia di oltre 650 km. Oppure la nuova Toyota Mirai, giunta alla seconda generazione, una coupé 4 porte lunga 4.975 mm a trazione posteriore con sospensioni sono multi-link su tutte e quattro le ruote.O la Honda Clarity, con doppio serbatoio, 176 cavalli e autonomia massima di oltre 500 km.

Al momento i modelli sono acquistabili solo nei mercati americano e giapponese mentre in Europa sono disponibili solo per scopi dimostrativi. Impegnata nello sviluppo della tecnologia a idrogeno anche Bmw, una delle prima case automobilistiche ad averla sperimentata in passato. Dal 2022, come annunciato dal Ceo Oliver Zipse ad Askanews: «Svilupperemo tutte le motorizzazioni: a combustione, elettrica e a idrogeno che rappresenta una valida alternativa. L’anno prossimo lancerermo una iNext (oggi ribatezzata iX) a idrogeno. Per questo spingiamo per lo sviluppo dell’infrastruttura in Germania».

© RIPRODUZIONE RISERVATA