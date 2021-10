McLaren celebra la vittoria al Gp di F1 a Monza con la Daniel Ricciardo Edition 720S in 3 modelli unici Si chiama Daniel Ricciardo Editorion 720S, sarà prodotta in soli tre modelli ed è il modo scelto da McLaren per festeggiare la vittoria di Daniel Ricciardo all’ultimo Gp d’Italia di Formula 1.

Era dal 2010 che la McLaren aspettava un momento simile all’ultimo Gp di Monza 2021: undici anni fa, in Canada, arrivò infatti l’ultima doppietta della scuderia britannica; Daniel Ricciardo, invece, lo attendeva da Monaco 2018, ultimo suo successo in F1. E così la Casa di Woking ha deciso di celebrare il pilota australiano e la sua vittoria nella corsa brianzola in maniera degna con McLaren Daniel Ricciardo Edition 720S. Si tratta di una 720S rivisitata in onore del pilota vincitore dell’ultimo GP d’Italia, che ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris. Una domenica da non dimenticare per la scuderia inglese, che ha così deciso di celebrare la doppietta con una 720S realizzata dal reparto MSO (McLaren Special Operations) in collaborazione con i dealer del marchio di Melbourne e Sidney, con spoiler in fibra di carbonio firmate dallo stesso Ricciardo, targhe con la dedica “One of Three”, la bandiera australiana sulle fiancate anteriori e il numero 3, quello che Ricciardo utilizza in gara, stampato sulle portiere. Tre sono anche gli esemplari in cui la vettura verrà realizzata. La supercar ha i colori ufficiali della scuderia F1: il Papaya Spark (volgarmente detto “arancione McLaren”) e il Barton Blue.

L’interno della supercar

Le prestazioni sono quelle della 720S, lanciata sul mercato nel 2017. I tre fortunati possessori della Daniel Ricciardo Edition potranno godere degli 8 cilindri 4 litri turbo da 720 cv e 770 Nm di coppia, capaci di una velocità massima di 341 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA