Imola: un Gran Premio da leggenda e il giovane Norris che strabilia Il commento post gara di Marcello Puglisi e dei suoi ospiti al Bar MotorSport.

Prendete una della piste più tecniche e iconiche al mondo, delle condizioni meteo incerte e le monoposto più veloci del pianeta, shakerate bene e otterrete come risultato il Gran Premio di Emilia Romagna 2021.

Al nostro bar come sempre avremo dei commenti autorevoli relativi alla gara appena disputata sul circuito del Santerno. Ancora una volta ci accompagneranno un pilota (David Fumanelli) un ingegnere di pista (Fausto Garsi) e un giornalista sportivo (Salvo Sardina).

Per partire subito con un argomento “caldo” vorrei un vostro parere sull’incidente alla prima curva tra Bottas e Russell considerando anche le scuse sui social del pilota inglese...

Fumanelli: “Incidente di gara secondo me e se dobbiamo trovare un colpevole è Russell. Non tanto per la manovra, ma perché nonostante lo spazio per affiancare Bottas ci fosse, non ha calcolato che la pista in quel punto piega a sinistra e una volta al suo fianco lo spazio che gli aveva lasciato sarebbe diminuito sulla destra. Comunque non da condannare perché a quella velocità è questione di millisecondi e millimetri di sterzo”.

Garsi: “Colpa di Russel al 100%, aveva lo spazio a sufficienza, però ha messo le ruote sull’erba bagnata e ha perso il controllo. L’unica colpa di Bottas è che non è accettabile con una Mercedes essere più lenti di una Williams.”

Sardina: “I commissari hanno deciso di lasciar correre senza penalità e, tutto sommato, sono d’accordo sul fatto che si tratti di un incidente di gara a norma di regolamento. Se proprio dobbiamo trovare un responsabile “morale” direi che è colpa di Russell: Bottas lascia spazio per una macchina, si sposta un po’ verso destra per assecondare la curva ma comunque non chiude mai il rivale fuori pista. George ha preso un rischio, ha calcolato male gli spazi, è andato sull’erba, ha combinato da solo (o quasi) un patatrac e poi pretendeva anche di avere ragione. Male male, anche se bisogna riconoscergli di essere stato bravo a chiedere scusa. È però legittimo il dubbio che sia stata anche la sfuriata post gara di Toto Wolff a fargli cambiare idea…”

Su questa situazione di gara mi sembra che tutti e tre i nostri opinionisti siano d’accordo: l’inglese ha sbagliato e ha pagato care le conseguenze. Guardando la gara è apparso evidente come ci sia una battaglia serrata anche per essere la terza forza in campionato. Ferrari e Mclaren sono molto vicine, questa volta però, vedendo anche la prestazione maiuscola di Norris, forse c’è stato un leggero vantaggio per il team di Woking. Qual’è la vostra prospettiva a riguardo?

Fumanelli: “Per il terzo posto costruttori prevedo lotta per tutta la stagione tra Ferrari e McLaren. La squadra inglese ha un vantaggio di performance ora, ma vedo una Ferrari solida e in crescita con entrambi i piloti a sfruttare il massimo del pacchetto. Fondamentale sarà lo sviluppo durante la stagione.”

Garsi: “Sicuramente meglio McLaren rispetto a Ferrari, che a mio avviso è inferiore anche ad Alpha Tauri. McLaren molto forte solo con Norris, perché Ricciardo ha semplicemente guidato non al livello di Lando. La casa di Maranello riesce a portare a casa risultati superiori a quelli del potenziale della macchina grazie ai piloti (Leclerc soprattutto) e per il fatto che Bahrain e Imola siano piste abbastanza favorevoli al pacchetto aerodinamico di Ferrari. Avrebbe potuto essere favorevole la tappa di Montreal, che però quest’anno non è in calendario. Penso inizieranno a soffrire di più a partire dalla prossima gara in Portogallo”.

Sardina: “La Ferrari mi ha sorpreso in positivo in questo fine settimana e l’impressione è che tutte le nuove componenti portate in pista abbiano funzionato bene. Resta il fatto che McLaren è ancora un po’ avanti, ha un ottimo telaio e da quest’anno dispone del motore Mercedes: visto come volava Norris sul dritto grazie all’assetto più scarico di quello di tutti gli altri i piloti, ferraristi in primis? A questo punto manca all’appello solo Ricciardo, che perde di nuovo il confronto con il compagno di scuderia e Leclerc, e stavolta anche con Sainz. Ma è e resta il top driver del team per cui credo che, dopo un po’ di tempo per ambientarsi, saprà portarsi anche lui davanti alle Ferrari”.

Il team inglese per tutti quindi è ancora favorito con un gap che potrebbe, a seconda delle piste, aumentare relegando il team del cavallino rampante addirittura a quarta forza. Parlando sempre di duelli non si può non parlare dei due piloti che hanno monopolizzato le due vittorie disponibili fino ad ora: Hamilton e Verstappen. In condizioni di pista bagnata Verstappen sembra quasi imbattibile, tanto che l’inglese è stato anche indotto all’errore. Chi dei due avrà, secondo voi, la forza mentale per arrivare primo a fine stagione?

Fumanelli: “Partiamo dal presupposto che non sono d’accordo con questo gridare continuamente allo scandalo appena un pilota sbaglia. Specialmente in situazioni come questa, dove un sovrasterzo improvviso su una pista umida con le slick viene letto come un errore o addirittura visto in chiave psicologica. Chi non ha mai guidato una vettura da corsa al limite non può capire quanto sia sottile a volte il limite e poco prevedibile. Detto questo secondo me Hamilton e Verstappen sono simili mentalmente, entrambi numeri 1 che però a volte dietro la loro forza celano delle insicurezze quando le cose tendono a non andare per il verso giusto. Il vantaggio che avrà Hamilton sta nell’essere abituato rispetto a Max a trovarsi in questa situazione e in lotta per il mondiale”.

Garsi: “Come forza mentale, Hamilton non si batte, Max non è così ’solido’ quanto Lewis”.

Sardina: “Finalmente un bel duello tra due pesi massimi in termini di talento. Attenzione però a dare per sconfitto Hamilton: ha dimostrato di avere un gran passo gara quando la pista si asciugava, rosicchiando molto terreno a Verstappen. Lewis ha fatto la pole e, sul finale, ha portato a casa il punto extra con un giro veloce mostruoso (anche se aiutato dal Drs). Max, dal canto suo, è giovane e sfrontato, non si fa pregare quando c’è da dare qualche ruotata. È un bel confronto, per adesso sull’1 a 1 in termini di vittorie e di errori di guida. Ma, in questo momento, direi che Hamilton (specie dopo la batosta del 2016) si fa preferire per esperienza e cattiveria”.

L’esperienza del pilota inglese sembra ancora essere un punto di forza in ottica campionato per tutti, ma sicuramente la voglia di vincere un mondiale di Verstappen lo può portare a spingersi oltre. Soltanto vivendo i duelli che da qua in avanti speriamo ci possano regalare scopriremo il vincitore finale. Concluderei la nostra chiacchierata sottolineando chi sono stati i migliori e chi i peggiori: top e flop…

Fumanelli: “Top:Norris: sembra ormai essere un top driver in grado di trascinare la McLaren alla piena risalita al vertice; Verstappen: ha letteralmente risollevato un sabato in cui non ha brillato nel momento decisivo; Leclerc: riesce sempre a tirare fuori il massimo dal pacchetto a disposizione. Flop: Tsunoda: dopo un avvio da predestinato ha concluso un weekend colmo di errori. Anche dai suoi team radio traspare poca tranquillità e fretta di dover dimostrare qualcosa e questo l’ha portato a strafare. Rimandato; Ricciardo: lasciamogli il tempo di abituarsi a questa McLaren, però era da anni che non lo si vedeva soffrire così il suo compagno di squadra; i veterani Vettel e Alonso: entrambi battuti dai loro compagni giovincelli. E lo smacco via radio a Fernando del ’Esteban is faster than you’è la ciliegina sulla torta”.

Garsi: “Top: Lando Norris: sempre veloce e tra i migliori in pista in ogni sessione. Flop: Daniel Ricciardo: non ancora al livello che ci si aspetterebbe da lui; Valteri Bottas: come dicevo prima, mentre Hamilton lotta per la vittoria lui deve difendersi dalla Williams di Russell; lo stratega di Gasly: fa partire il francese con le full wet quando il meteo indica chiaramente che non pioverà per il resto della gara. A questo punto avrebbe dovuto cercare di sopravvivere fino al momento di crossover (ndr ovvero quando i tempi sul giro suggeriscono un cambio tipologia di gomma), magari rischiando ed anticipando il pit stop per montare le slick. Invece ha optato per il cambio gomme con le intermedie nella pista in cui si ha la pitlane più lunga del mondiale di F1”.

Sardina: “Top: Norris: weekend super, velocissimo sin dalle libere e poi beffato per questione di centimetri in qualifica. Podio strameritato; Verstappen: ha sbagliato meno di tutti gli altri e non dimentichiamoci quella partenza pazzesca che gli ha permesso di passare dal terzo al primo posto in pochi metri. La ruotata è un marchio di fabbrica, è tornato cinico dopo l’ingenuità del Bahrain; Imola: pista esagerata, in due stagioni ci ha regalato battaglie e colpi di scena a ripetizione, pur non essendo un tracciato perfetto per i sorpassi a causa della carreggiata un po’ stretta per questo tipo di monoposto. Resta un tempio della guida dove il pilota fa la differenza, speriamo di rivederla anche nei prossimi anni. Flop: Perez: dopo una qualifica monstre, una domenica in cui ne ha combinate di ogni tipo. Un peccato perché aveva la possibilità di scrollarsi subito di dosso l’appellativo di scudiero di Verstappen. E invece si è reso protagonista di una performance che gli metterà addosso una pressione clamorosa; Latifi: a differenza dei tre rookie (tutti incappati in un fine settimana terribile) lui non ha più la scusa della poca esperienza. Lecito pensare che per la F1 ci sia gente ben più preparata; Ricciardo: sta faticando ad adattarsi, ma si sapeva che - dopo il Bahrain dove un po’ tutti avevano molti chilometri sulle spalle - Imola sarebbe stato un banco di prova durissimo. Diamogli tempo, ma per adesso è sotto la sufficienza; Bottas: di solito va forte a inizio stagione e poi cala sul finale. Se il buongiorno si vede dal mattino... Prestazione orribile, salvata solo dall’incidente che lo ha messo fuori dai giochi da assoluto incolpevole e che ha spostato l’attenzione su altro. Anzi, il fatto che sia stato proprio Russell a spedirlo fuori potrebbe paradossalmente averlo aiutato”.

Norris che catalizza l’attenzione di tutti per la sua continuità di rendimento e soprattutto la mancanza di errori in un weekend in cui anche i mostri sacri della Formula 1 hanno sbagliato a causa delle condizioni meteo difficili.

Ancora una volta credo che i nostri esperti ci abbiano aiutato a capire alcuni aspetti di una F1 che si dimostra sempre combattuta e divertente a differenza degli anni passati.

Speriamo che questa vicinanza di prestazioni tra le varie squadre possa persistere per il resto della stagione in modo da poter continuare questo trend di gare ricche di colpi di scena.

Il nostro Bar chiude anche oggi in attesa del prossimo articolo. Ringrazio anche questa volta i nostri ospiti che tra un cappuccio e una brioche hanno saputo analizzare al meglio il Gran premio del weekend appena trascorso… Alla prossima!

Marcello Puglisi *

* Classe 1986. Già pilota di Formula 3, Formula 3000, Gp2 e Formula Master. Attualmente commentatore televisivo per Sky Sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA