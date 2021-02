Honda rivoluziona il suo suv HR-V: arriverà a fine 2021 e avrà solo motori ibridi Honda ha presentato in anteprima il nuovo HR-V: un nome storico per la casa giapponese che ha completamente riprogettato il suo suv puntando esclusivamente sui motori ibridi.

Honda ha svelato la nuova generazione del suv compatto HR-V, per la prima volta disponibile con due motori ibridi e:HEV. Disponibile in Europa dalla fine del 2021, il nuovo HR-V è l’ultimo modello di Honda, in ordine cronologico, a distinguersi per il logo e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), andando ad affiancare la gamma CR-V Hybrid e la JAZZ ibrida lanciata nel 2020. Con questo ulteriore modello dall’anima green, Honda compie un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo dichiarato di elettrificare i principali modelli europei entro il 2022.

L’imponente griglia frontale del nuovo suv Honda

La nuova generazione ibrida HR-V e:HEV ha forme compatte esaltate da un design dasuv coupé. Il nuovo frontale spicca per la griglia integrata, mentre la forma slanciata della carrozzeria include il cofano lungo e nitidi profili verticali che non compromettono lo spazio interno. Il cofano piatto e ribassato ha una linea che scorre fino alla base dei montanti anteriori, amplificando il senso di stabilità e di sicurezza di HR-V e migliorando l’impatto estetico.

La plancia minimal del nuovo Honda HR-V

Il nuovo HR-V offre elevati livelli di spazio a bordo, grazie ad un’intelligente progettazione dei componenti del propulsore ibrido. In questo modo, i progettisti di Honda sono riusciti ad ottenere un comfort ai vertici della categoria, pari a quello della generazione precedente, in grado di ospitare 4 adulti nella massima comodità. Per gli interni sono stati utilizzati rivestimenti e materiali moderni dalla texture raffinata. L’estetica minimal viene esaltata dalla plancia che si sviluppa orizzontalmente. Il nuovo sistema di climatizzazione, con bocchette a forma di “L” ai lati superiori della plancia, favorisce un maggiore ricircolo dell’aria attorno ai sedili dei passeggeri.

I sedili anteriori

Grazie al layout compatto del propulsore ibrido e:HEV e alla posizione centrale del serbatoio, HR-V mantiene i famosi “sedili magici” regolabili nelle configurazioni “fold-flat” o “flip-up” (ossia sedili abbattuti o sollevati) a seconda delle esigenze di carico e già sperimentati dal brand su altri modelli Honda.

I sedili posteriori

Il nuovissimo HR-V ibrido e:HEV sarà disponibile in Europa dalla fine del 2021. Clienti ed appassionati possono registrare il proprio interesse sul sito ufficiale Honda.it (basta CLICCARE QUI)

Il posteriore del nuovo Honda HR-V

