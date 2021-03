Futuro e prospettive del motorsport nell’anno della grande pandemia: intervista a Marco Bonanomi Il forte pilota brianzolo ospite di Marcello Puglisi in questo nuovo appuntamento con il Bar.

La sosta al Bar oggi voglio offrirla ad uno dei più forti piloti brianzoli degli ultimi anni, nonché un amico di vecchissima data: Marco Bonanomi.

Caffè amaro come sempre per me e un matcha per Marco, è sempre stato uno con gusti ricercati.

Lecchese di nascita, ha iniziato facendo tutt’altro sport, campione italiano di sci e completamente dedito agli sport invernali fino a quando l’arco di cupido ha scoccato la freccia per i go-kart.

Da allora la sua vita è stata votata all’odore di benzina e tubi di scarico: prima i kart a livello nazionale, poi internazionale con l’appoggio delle case ufficiali e poi il naturale passaggio in monoposto: Formula Renault, Formula 3 dove sfida anche Hamilton, Kubica e Rosberg. Nel 2006 la collaborazione per lo sviluppo per i motori Volkswagen, nel 2008 una vittoria in Gp2 Asia davanti a Romain Grosjean. Finiti gli appoggi economici per le monoposto debutta nel Gt italiano con Audi e dopo avere vinto nel 2011 il campionato arriva la chiamata per disputare la 24h di Le Mans con la casa di Ingolstadt. A podio nel 2012 e poi sempre in lotta per la vittoria negli anni successivi. Purtroppo con il Dieselgate la casa tedesca deve chiudere parte dei programmi, ma per fortuna arriva la chiamata di Jas e del progetto Honda NSX GT3 Evo dove Marco si occupa dello sviluppo della macchina.

Marcello Puglisi Sky Motori

Allora Marco, la domanda è d’obbligo: cosa ti aspetta nel prossimo futuro?

Sorseggiando il suo matcha, sguardo sicuro e speranzoso per un 2021 ancora tutto da scoprire: “Per quest’anno proseguirò la mia collaborazione con JAS motorsport nello sviluppo della macchina GT3. Il team di Arluno mi ha poi coinvolto nel programma sviluppo giovani in cui daremo una mano ad alcuni piloti per capire come approcciare nel modo giusto al mondo delle corse, dandogli delle basi tecniche adeguate. Io, più nel dettaglio, mi occuperò di aiutare a migliorare la loro tecnica di guida in pista e al simulatore. Poi ci sono delle possibilità per me anche a livello agonistico, ma dipenderà dagli investimenti che arriveranno dal Giappone”.

Una carriera davvero incredibile la tua, con anche qualche momento difficile, come il cappottamento in pieno rettilineo a Barcellona nel 2008 (vedere per credere), ma se dovessi scegliere un momento da rivivere, quale sarebbe?

Al mio ospite si illuminano gli occhi: “Senza dubbio il podio di Le Mans nel 2012 è il momento più bello della mia carriera. Sia per il risultato in sé, terzi assoluti di una categoria seconda in termini di performance solo alla F1, ma anche per l’emozione unica di trovarsi sul podio davanti a migliaia di persone che occupano tutto il rettilineo di uno dei circuiti più lunghi e mitici al mondo. Per me è stato un sogno che si avvera. La gara di La Sarthe, essendo una 24 ore, comporta tanti rischi e non si può mai perdere la concentrazione. Una volta però che cala la bandiera a scacchi tutta la tensione viene meno e si provano una serie di emozioni davvero difficili da descrivere… incredibile…”

Ormai sei un veterano del mondo delle corse, con tanta esperienza alle spalle, ma se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa della tua carriera, che cosa cambieresti?

Poggia la tazza, guarda intensamente nel liquido verde come se stesse scrutando nei suoi ricordi “Forse avrei dovuto affidarmi ad un manager fin dall’inizio della mia carriera automobilistica. In questo modo, a fronte di un investimento iniziale, avrei evitato tante scelte sbagliate che mi hanno solo portato a perdere anni, che per la mia carriera avrebbero potuto essere determinanti. Senza contare poi le risorse economiche disperse in situazioni, che per svariati motivi, non si sono dimostrate come erano apparse di facciata. Purtroppo il mondo delle corse è un mare pieno di squali e se non conosci le situazioni rischi di essere sbranato…”

Ci hai spiegato che stai seguendo dei giovani piloti, ecco, se dovessi trovare una famiglia con un bambino appassionato di motorsport, cosa gli diresti?

“Innanzitutto consiglierei ai genitori di fare provare i kart per capire se il bambino ha davvero la passione per dedicarsi totalmente a questo sport, altrimenti si rischia di dover perdere del tempo e del denaro inutilmente. Mi spiego meglio: per arrivare a determinati livelli ci vuole tanto sacrificio e senza una passione dietro che spinga è impossibile avere la perseveranza. Poi se invece qualcuno volesse avvicinarsi senza avere grandi risorse economiche, attualmente ci sono vari concorsi che selezionano piloti e mi sembra siano un buon modo per indirizzare chi pensa di avere del talento. Infine, un mondo che ha portato anche dei giovani in pista senza che avessero mai messo piede su un go-kart è quello dei simulatori. È difficile, spesso, avere un riscontro nel mondo della realtà, ma qualcuno ce l’ha fatta e dal videogioco ha avuto l’opportunità di diventare un professionista nelle competizioni GT”

Visto che hai avuto modo di guidare in pista sia auto a combustione interna, sia ibride ma anche elettriche, come vedi l’evoluzione del motorsport?

“Difficile dare una risposta certa. Il mondo a causa della crisi pandemica sta cambiando, credo che nei prossimi cinque anni potremo avere un’idea più precisa. Mi sembra che però, nemmeno le case automobilistiche abbiano tutte seguito un trend come investimento nel mondo delle corse. Allo stato attuale sembra ci sia un buon interesse verso l’elettrico, ma in realtà in termini di efficienza l’ibrido rimane ancora la soluzione ottimale…”

Non possiamo che ringraziare Marco per gli interessanti spunti e per la bella chiacchierata al bancone del nostro bar.

Ora è arrivato il momento di alzarsi e pagare, sperando che Bonanomi possa ancora essere nostro ospite condividendo un’altra avventura sportiva incredibile. Come il podio a Le Mans.

Marcello Puglisi *

* Classe 1986. Già pilota di Formula 3, Formula 3000, Gp2 e Formula Master. Attualmente commentatore televisivo per Sky Sport

