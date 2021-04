Francesca Valdani: un team manager “in rosa” tra i motori Besanese doc, da anni lavora nei paddock delle corse: Francesca Valdani è l’ospite di questa settimana di Marcello Puglisi e del Bar MotorSport.

L’aperitivo al Bar di oggi sarà in dolce compagnia, ho infatti il piacere di dividere questo momento con una ragazza che ha calcato i paddock di tutto il mondo per quasi quindici anni.

Francesca Valdani, besanese doc, è una ragazza minuta a cui non piace apparire, ma con una serietà e competenza che traspare dal primo momento in cui iniziamo la nostra chiacchierata.

Laureata in Scienze motorie, si avvicina al mondo delle corse lavorando al paddock di Monza come sicurezza, poi, grazie alle conoscenze fatte in quel periodo, riesce a ottenere il primo impiego all’interno di un team di Formula Master come figura junior per la gestione del team.

Dopo anni di esperienza nelle formule minori e nei campionati Gt nazionali, finalmente arriva la chiamata della squadra Bmw semi-ufficiale per la gestione sportiva del team nel Wtcc e la vettura di Alex Zanardi durante la 24 Ore di Spa. Questa esperienza è servita come trampolino di lancio per un quinquennio di gestione del team ufficiale Citroen nel campionato di Formula E, un periodo durante il quale aiuta il team a ottenere ben tre titoli piloti e due come team.

La prima domanda d’obbligo riguarda, ovviamente, quale sia la ragione che ti ha portato in questo ambiente… come è nata la passione per il mondo delle corse?

“Tutto è nato tutto per ‘colpa’ di un test F1 a Monza, avevo 12 anni e mio padre, che in realtà non era un grande appassionato, mi ha portato a guardare una giornata di prove all’autodromo. Esattamente davanti alla nostra tribuna una Ferrari è andata in testacoda: rumore, fumo e un gran polverone… Un’emozione unica… In quel momento preciso ho capito che avrei voluto passare la mia vita all’interno di un paddock…”

Donne e motori… In un mondo in cui la componente maschile è predominante, quanto pensi sia stato difficile arrivare fino al ruolo di direttrice sportiva di una squadra?

“Gli ostacoli durante la mia carriera sono stati presenti. Forse ho dovuto lottare di più per raggiungere la mia attuale posizione rispetto a un maschio. Soprattutto questa disparità l’ho avvertita di più in Italia e nel Regno Unito, in Francia invece ci sono molte realtà in qui donne gestiscono ruoli apicali all’interno di alcuni team. Nel Wtcc, che è un campionato internazionale, per esempio la maggior parte dei team manager sono di sesso femminile. In realtà poi quando le persone imparano a conoscermi, nonostante magari ci sia un po’ di resistenza iniziale, capiscono che a livello organizzativo riesco ad essere anche più precisa rispetto ai miei colleghi maschi e iniziano a darmi forse addirittura più credito”.

A fronte di questa considerazione quale pensi siano le caratteristiche che una manager deve avere?

“Ovviamente non sono poche, visto che il team manager ha parecchie mansioni da svolgere. In primo luogo bisogna sapersi relazionare a varie tipologie di persone all’interno e all’esterno della squadra: dai meccanici, gli ingegneri, i piloti, gli organizzatori del campionato arrivando fino a proprietari delle squadre. Poi ci sono tante responsabilità, perché di fatto la mia figura è quella che si occupa della vita all’interno del paddock per l’intero team. Poi, sia durante il weekend di gara, sia in officina, devi fare da collante per tutti i comparti dei team affinché possano collaborare verso un unico obbiettivo comune. Per quanto mi riguarda io ho puntato molto sulla serietà concentrandomi in toto sul mio lavoro. Infine, ovviamente, bisogna essere molto tenaci, perché i problemi sono all’ordine del giorno e spesso non è facile trovare una soluzione. Insomma se dovessi dare un solo consiglio a qualcuno che vuole fare la mia stessa carriera sarebbe: non mollare mai!”

Una domanda che mi piace spesso fare si rifà un po’ a “Sliding doors”, celebre pellicola con Gwyneth Paltrow: cosa cambieresti nella tua carriera?

“Niente assolutamente… Ogni errore, ogni sbaglio mi ha portato ad un momento di crescita e mi ha aiutato, passo dopo passo, ad arrivare dove sono adesso”.

Chiudiamo il capitolo del passato e cerchiamo di volgere lo sguardo verso il presente. Quest’anno sarai impegnata in un progetto importante… Raccontaci come sarà il tuo 2021

“Ho concluso l’anno scorso l’esperienza Formula E, in cui ho imparato davvero tanto avendo a che fare con tanti ex F1. Per questa stagione in realtà ho deciso di sposare a tempo pieno il progetto di Iron Lynx che avevo seguito l’anno scorso solo per la 24h di Le Mans. La squadra dei fratelli Piccini e di Sergio Pianezzola ha un progetto sicuramente ambizioso. È una squadra nata da poco, ma che ha sicuramente le competenze tecniche e le risorse economiche per poter puntare a fare bene nel Wec (campionato del mondo prototipi e Gt) e ottenere un risultato importante nella grande classica della Sarthe. In più poi c’è anche l’equipaggio ‘all pink’ delle Iron Dames che per la prima volta ha portato uno squadra tutta femminile nel Wec. Spero che questa apertura verso il gentil sesso possa essere di esempio per altre ragazze, che come me sono appassionate del mondo dei motori.”

Vorrei concludere chiedendoti come ti vedi tra qualche anno e come pensi possa evolvere il Motorsport

“La F1 ovviamente è il sogno primario, ma in realtà sono già molto soddisfatta dei risultati raggiunti. Vorrei continuare ad accumulare esperienza per farmi trovare pronta nel caso in cui la chiamata per la maggiore categoria dovesse arrivare. Per quanto riguarda il mondo delle corse invece, penso che la direzione sia l’elettrico. La formula E ha suscitato grande interesse perché è una novità, ma ha avuto anche l’obbiettivo di avvicinare le auto alle famiglie andando a correre nei centri delle città. Tante case si sono interessate al campionato anche per dimostrare un senso di responsabilità per indirizzarci ad un mondo più green”.

Grazie Francesca per l’esperienza condivisa con noi sperando davvero che possa essere d’interesse ed esempio per qualche ragazza che ci legge… Ovviamente non ti preoccupare per la consumazione, pago io. Per tutti gli altri l’appuntamento è, invece, al prossimo aperitivo al Bar!

Marcello Puglisi *

* Classe 1986. Già pilota di Formula 3, Formula 3000, Gp2 e Formula Master. Attualmente commentatore televisivo per Sky Sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA