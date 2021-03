Formula 1, Gran Premio del Bahrain: l’analisi della prima gara dell’anno Ospiti del Bar Motor Sport e di Marcello Puglisi quattro opinionisti d’eccezione per analizzare il Gp del Bahrain.

Passata la sbornia del fine settimana di motori appena trascorso è arrivato il momento di fare un po’ di analisi. Nell’utimo weekend di marzo si è infatti corsa la prima tappa del mondiale F1 sul circuito del Sakhir in Bahrain. Il risultato è stato di continuità con quanto visto nel 2020: Hamilton (Mercedes) davanti a Verstappen (Red Bull) e al compagno di colori Bottas. Chi ha visto la gara, però, ha anche avuto modo di rendersi conto di come i valori in campo siano decisamente cambiati rispetto alla passata stagione. Alcune vicende, tuttavia, hanno stravolto il risultato.

Ma, essendo questo nostro spazio un bar, come in ogni bar che si rispetti, il giorno dopo i grandi eventi sportivi si ritrovano opinionisti più o meno qualificati per dare il loro parere in merito. Noi cercheremo di offrire la colazione solo a gente che vanta esperienza nel settore automobilistico in modo da avere opinioni eccellenti.

Gli amici al bar di oggi, saranno (in ordine alfabetico): David Fumanelli, ex pilota di Gp3 e attualmente impegnato nel mondo Gt, Fausto Garsi, ingegnere di pista, Salvo Sardina, giornalista e redattore di Motorbox.com e Niccolò Schirò, campione di Euroformula e pilota impegnato nelle competizioni Gt.

Caffè nero bollente per tutti e si parte subito con il primo argomento: ci sono stati tanti aspetti che hanno condizionato la vittoria finale, l’ultimo è stato ovviamente il sorpasso di Verstappen ai danni di Hamilton oltre la linea bianca, a pochi giri dal termine. Il team dell’olandese ha subito costretto il pilota a ridare la posizione vanificando così le chances di vittoria. Qual è la vostra posizione in merito?

Fumanelli: “Per me il sorpasso era legittimo, soprattutto considerando come sono stati gestiti i track limits a curva 4 fino a quel momento. Un bel sorpasso al limite all’esterno fa parte di quelle gare e di quei duelli che tutti rimpiangono. Avesse tagliato una curva potrei capire, ma è uscito di mezzo metro ed è rientrato immediatamente. Per quel che concerne la gestione dei limiti di pista da parte della direzione gara sicuramente è rivedibile: serve una linea guida da inizio weekend in modo da evitare queste situazioni”.

Garsi: “Giusto restituire subito la posizione perché il sorpasso è avvenuto andando oltre i limiti del tracciato. Per me è ridicolo che non fosse chiaro se la regola sarebbe stata applicata in gara oppure no. Questo purtroppo dimostra quello che sostengo da sempre: spesso gli addetti ai lavori in F1 non sono al livello di competenza che ci si aspetterebbe…”.

Sardina: “In realtà c’erano delle note del direttore di gara che chiarivano come i track limits a curva 4 sarebbero stati controllati in qualifica e prove libere, ma non in gara. Dove però sarebbe rimasta la discriminante del “non trarre ingiusto vantaggio” (art 27.3 del regolamento).

Vero è che, comunque, sarebbe stato molto meglio avere una regola fissa per tutto il fine settimana. Ovvio definire in quali situazioni si possa trarre vantaggio e in quali meno è molto discrezionale, però mi pare chiaro che sorpassare fuori pista rientri nel concetto di ingiusto vantaggio.

Quindi, per rispondere alla domanda, Red Bull (avvisata dalla direzione gara) ha fatto bene a chiedere al pilota di restituire la posizione, di conseguenza l’obbedienza di Verstappen ha fatto sì che potessimo vedere il podio definitivo e non uno stravolto con una decisione a tavolino due ore dopo la bandiera a scacchi. Insomma per una volta la direzione gara ha deciso rapidamente perché lamentarsi?

Schirò: “Credo sia stato giusto restituire la posizione, anche se non è chiaro quali fossero le disposizioni riguardo ai track limits in gara (nei team radio si parlava di tolleranza zero lato Red Bull, mentre Mercedes sosteneva che in gara non ci fosse controllo). Ad ogni modo penso che ci debba essere un limite alle di tolleranza oggettivo per valutare la legalità del sorpasso (potrebbe essere il cordolo esterno). L’impressione ascoltando i team radio è che entrambe le squadre non avessero chiaro il regolamento”.

Mi sembra quindi che ognuno abbia espresso un’opinione parzialmente e totalmente contrastante rispetto agli altri, ma andiamo oltre: le nuove vetture di F1 hanno dimostrato di avere avuto una perdita prestazionale importante. Questo è dovuto ad un nuovo regolamento tecnico che ha diminuito di molto il carico sull’asse posteriore: qual è il vostro punto di vista?

Fumanelli: “Sono rimasto sorpreso dal rimescolamento dei valori in campo considerando che quest’anno avrebbe dovuto essere una riedizione della stagione 2020 a livello di monoposto.

Le vetture con assetto rake (ndr con anteriore molto basso rispetto al posteriore) hanno sofferto meno il cambio regolamentare del fondo rispetto alle altre, ma mi aspetto che presto la Mercedes colmerà il piccolo gap che le manca in quell’area. Guardando gli on board sembrano macchine più ‘umane’ da guidare, specialmente in uscita curva. Ho notato poi molte correzioni sul volante rispetto alla passata stagione dove i piloti potevano fare linee e velocità di percorrenza incredibili”.

Garsi: “Il nuovo regolamento tecnico ha sicuramente rimescolato un po’ le carte in tavola, rendendo un po’ meno dominante la Mercedes. Appare evidente come la squadra tedesca abbia perso un po’ di più il carico al posteriore rispetto agli altri. Forse è quella, insieme a Renault/Alpine che ha perso di più, la dimostrazione di questo sono l’instabilità e i testacoda di Hamilton nei test oltre alle dichiarazioni di Bottas che diceva di avere una macchina inguidabile. Inoltre la Aston Martin, che ha la stessa parte aerodinamica di Mercedes è in grossa difficoltà. I migliori nell’interpretare le nuove limitazioni tecniche per il fondo, a mio giudizio sono stati quelli della McLaren, mentre Red Bull è ’davanti’ perché ha da sempre prodotto più carico degli altri (in alcuni casi fin troppo), quindi pur subendo una riduzione, è rimasta con un vantaggio in termini di down force totale. Alpha Tauri mi ha sorpreso e non riesco a capire se abbia fatto meglio degli altri oppure abbia ‘copiato’ Red Bull, come ha ‘insegnato’ Racing Point l’anno scorso. Le Ferrari per me non producono down force sufficiente e sono tornate ad essere decenti perché gli hanno ridato un po’ di cavalli”.

Sardina: “Non credevo che un cambio regolamentare apparentemente così poco rilevante (voluto per non sovraccaricare le gomme, che di fatto sono le stesse da tre anni e non si sono aggiornate nella struttura come invece accade di solito) potesse dare vita a una battaglia così serrata anche per la vittoria. Mercedes evidentemente aveva costruito una buona parte del proprio vantaggio sul fondo (e non dimentichiamo il Das, anche questo eliminato dal regolamento) mentre Red Bull ha perso meno anche grazie alla filosofia di base, che punta sempre su rake accentuato. La mia impressione però, è che sia una difficoltà momentanea e che Mercedes possa tornare davanti a seconda delle piste anche se con gap ridotti rispetto al 2020. Anche le difficoltà di Aston Martin la dicono lunga sullo stravolgimento dei valori in campo. In ogni caso, mi sembra un avvio di campionato che ricorda il 2018, con Ferrari che aveva qualcosina in più e sprecava occasioni. Al pari di quanto fatto ieri da Red Bull. Ricordiamo tutti com’è finito quel mondiale, per cui mai dare per morta la Mercedes”.

Schirò: “Il nuovo regolamento pare aver ridimensionato di più le vetture migliori rispetto a quelle da metà classifica, in particolare sul giro secco, rendendo più interessanti soprattutto le qualifiche. Mi aspettavo una Aston Martin più competitiva in assoluto, partendo da una base Racing Point molto valida (Bahrain in particolare avendo vinto l’anno scorso). Sono rimasto deluso da Alpine e sorpreso da Mclaren che si era già messa in mostra nei test e che mi aspetto possa lottare stabilmente per la top five e perché no, un podio ogni tanto. Ottima Alpha Tauri, mentre Haas dispersa per un insieme di fattori... tecnici e umani. Dal punto di vista del pilota, non credo che si sia avvertita una grande differenza se non che il limite della macchina è meno elevato, quindi ci si deve adattare”.

Sembra quindi che i valori in campo, almeno per il momento, si siano livellati andando ad avvicinare Mercedes al resto dei partenti, ovviamente non posso non chiedervi un parere sulla Ferrari che ha dovuto qualificarsi con la gomma rossa nel Q2. Scelta che penso abbia influenzato anche la gara...

Fumanelli: “La Ferrari ha sicuramente colmato gran parte del gap grazie alla nuova power unit e alla miglior efficienza aerodinamica, ma è ancora lontana dal punto di vista del carico puro e si è visto in gara dove ha faticato molto prendendo un bel distacco finale. Per riuscire ad entrare in Q3 la gomma rossa era una scelta obbligata e questo ha comunque condizionato la strategia di gara ad entrambi. La vedo come quarta o quinta forza al momento, con margine di crescita durante la stagione”.

Garsi: “Non è accettabile che Ferrari non possa neanche pensare di lottare per un podio.

Ovviamente le prestazioni sono meglio del 2020, ma non è ammissibile che si sentano dichiarazioni di Binotto quali: ‘Quest’anno finalmente abbiamo due piloti’… cioè colpa di Vettel il disastro del 2020?. Per quel che riguarda la strategia gomme, reputo che quelli che erano partiti in con le gomme rosse, (Ferrari e McLaren per esempio) avrebbero potuto fare una strategia un poco più aggressiva, cambiando in con la bianca quando è uscita la Vsc. Da lì avrebbero avuto più libertà di scelta tra le varie strategie oltre a fare una sorta di undercut rispetto a quelli (tutti) che non si fossero fermati”.

Sardina: “Rispetto al 2020 è come dal giorno alla notte: Vettel e Leclerc fuori in Q2 mentre ora entrambe le rosse sono entrate in Q3. Un po’ peggio sul passo gara, ma il miglioramento (discorso analogo per Alfa Romeo) è evidente sul piano motore e sinceramente non mi aspettavo che il monegasco fosse in grado di stare davanti a una McLaren, a due Aston e due Alpine. Francamente difficile immaginare che le cose potessero andare meglio (anche perché, in condizioni normali, anche Gasly e Tsunoda sarebbero stati avversari difficili da battere). Il punto è che comunque per la Ferrari è illogico festeggiare un sesto e ottavo posto, risultati che tutto sommato spesso si raggiungevano anche nel 2020. Riassumendo: bene in qualifica, ma c’è poco da festeggiare. E sinceramente trovo fuori luogo l’uscita di Binotto che nel post gara ha lanciato frecciatine a Vettel. Se avessero fatto secondo e terzo forse avrebbe potuto permetterselo (pur risultando inelegante a prescindere), ma dopo un sesto e ottavo posto è stata solo un’uscita infelice”.

Schirò: “Sulla Ferrari al momento secondo me c’è poco da dire... Non hanno creato aspettativa perché sapevano che non sarebbero ancora stati all’altezza delle rivali. Sembra che il nuovo regolamento abbia diminuito il gap dai top team almeno sul giro secco, ma sulla distanza c’è ancora da lavorare. La strategia di partire con le rosse è stata abbastanza obbligata: era l’unico modo per entrare in Q3. Triste che un team con questo blasone non possa ambire a un podio”.

Purtroppo la rossa deve ancora inseguire, ma d’altronde era stato lo stesso Elkann a dire che per il 2021 sarebbe cambiato poco. Top e flop tra i piloti e le nuove line up, chi pensate possa aver guadagnato dal cambio e chi no?

Fumanelli: “I miei top: Tsunoda che ha colto i punti al debutto e si è dimostrato anche un bel personaggio. Un giapponese ‘atipico’, molto sicuro di se, determinato, cattivo nei sorpassi e subito veloce. Sarà la sorpresa del 2021; Norris, dimostra di essere pilota maturo e pronto a trascinare una squadra sulle sue spalle. Sarà bello il confronto tra lui e Ricciardo che già alla prima gara era in palla con un team nuovo per lui; Perez, nonostante la qualifica negativa condizionata dalla gomma gialla, ha fatto un’ottima gara. Bella rimonta e secondo me sarà di supporto alla Red Bull e più vicino a Verstappen rispetto ai suoi predecessori. Tra i flop: Sebastian Vettel, da suo tifoso mi spiace vederlo così. Ma sembra davvero non essere piú uscito dal tunnel negativo in cui è entrato ad Hockenheim 2018; Mazepin, sicuramente guida una macchina difficile ma sei testacoda in un weekend sono il segnale che non è semplicemente all’altezza della F1; Ocon, distrutto dal confronto col rientrante Alonso, sia in qualifica che sul passo gara. Ha una bella gatta da pelare quest’anno!”.

Garsi: “Interessante rivedere l’animale da pista Alonso che demolisce il compagno di squadra, non solo sul tracciato, ma già sicuramente dalla fabbrica… Conferma della velocità pura di Verstappen che annichilisce anche Perez. Questo fa capire meglio anche quanto veloce sia Ricciardo e quanto abbiano perso in Red Bull, probabilmente con la coppia di piloti del 2018 avrebbero fatto primo e secondo in questa gara. Convince ancora Russell nonostante una Williams ancora poco competitiva e c’è la conferma di quanto sia ‘acerbo’ Mazepin. non facilmente giudicabile, a mio giudizio, Schumi Junior. A differenza del compagno di squadra non ha commesso grossi errori”.

Sardina: “Top: Alonso, sempre un leone! Non che ci fossero dubbi ma non mi aspettavo di trovarlo già così nettamente veloce. Sarà un anno lunghissimo per Ocon; Perez: fuori in Q2 forse più per un azzardo del team che suo, in gara dimostra perché Marko ha scelto lui al posto di Albon. Passo gara da top driver, peccato non gli sia stato possibile giocarsela con Bottas (ho un’idea di come sarebbe andata a finire); Tsunoda: nel 2020 in F2 si era già presentato alla grande diventando un contender del titolo e rookie dell’anno, ma credo che fosse difficile pronosticarlo già a punti e quasi in Q3 con la medium. Flop: Vettel, weekend storto, mi pare che in questo momento gli manchi la lucidità necessaria per essere ai suoi livelli. Sapevo che l’adattamento sarebbe stato difficile, ma non pensavo così tanto. Deve darsi una mossa in fretta altrimenti l’etichetta di ‘bollito’ non se la scrolla più di dosso; Ricciardo: è un grande ma ha corso una gara anonima finendo dietro a una Ferrari e a Perez, oltre che al compagno. Distacco pesante ma si rifarà; Mazepin, no comment”.

Schirò: “Top: Ricciardo – Norris, secondo me la combo più forte della griglia che garantirà a Mclaren il terzo posto nei costruttori; Alonso, mostruoso sul giro secco ed efficace in gara pur con un pacchetto tecnico inferiore rispetto ai competitor di metà classifica; Tsunoda, sprazzi di velocità in qualifica conditi con costanza e grandi sorpassi in gara. Perez, invece, lo metto nel mezzo, ne top ne flop: è mancata performance rispetto allo schiacciasassi che è Verstappen, ma in gara ha fatto la sua ottima figura nonostante gli imprevisti. Mi aspetto che durante la stagione riesca a chiudere il gap dall’olandese. Flop: Mazepin: sappiamo tutti perché si trova lì (ndr il riferimento è agli ingenti sponsor che porta tramite il padre) e l’ha dimostrato. Pecca sicuramente di inesperienza e con una vettura difficile, ma dagli errori generalmente si impara, questo non pare essere il caso. Schumacher: è indubbiamente una grande operazione commerciale legata al suo nome ed è stato messo nelle condizioni di fare dei risultati nelle categorie che l’hanno portato in F1 in modo da potersi presentare ‘bene’. Sarà il tempo a dirlo, ma queste operazioni, oltre che un grande nome, richiedono materia prima: il talento (com’è stato nel caso di Verstappen) e io in lui non lo vedo.”

Direi che così possiamo chiudere la nostra colazione post gara di F1. Come avete potuto notare la stessa situazione analizzata da punti di vista differenti lascia spazio a svariate interpretazioni.

Caffé pagato a tutti e appuntamento al prossimo Bar Motorsport.

Marcello Puglisi *

* Classe 1986. Già pilota di Formula 3, Formula 3000, Gp2 e Formula Master. Attualmente commentatore televisivo per Sky Sport

