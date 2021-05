F1, Gp di Spagna: con Luca Filippi, Rosario Triolo e Gianluca Curti l’analisi della gara Il trio ospite di Marcello Puglisi e del Bar MotorSport per sezionare la corsa di Barcellona che ha visto Lewis Hamilton ancora vincitore.

Colazione a base di bocadillo con tortillas di patate e un po’ di pan y tomate che non guasta mai, il tutto annaffiato da un caffè cortado come la tradizione spagnola impone al nostro Bar MotorSport.

Questa volta la formazione che commenterà i risultati del Gran Premio di Spagna di Formula 1 sarà totalmente diversa rispetto a quella abituale: mandiamo in panchina i nostri “titolari” che verranno rimpiazzati da opinionisti altrettanto eccellenti: il lato tecnico questa volta sarà analizzato da Gianluca Curti, responsabile per la parte tecnica di Rossocorsa Racing nel Ferrari Challenge e con svariata esperienza nelle categorie Gt; in qualità di pilota ci aiuterà a leggere meglio la gara Luca Filippi, ex collaudatore Honda F1, collaudatore per il team Nio in Formula E e impegnato con il cavallino rampante nel Campionato Italiano Gt; come giornalista dedicato alle due ruote ma con esperienza nel mondo delle quattro sarà della pattuglia anche Rosario Triolo, meglio conosciuto come la voce di Sky Sport per la Moto 2 e la Moto 3.

Ora che le dovute presentazioni sono state fatte, possiamo iniziare a studiare più nel dettaglio i temi caldi del Gran Premio di Spagna: le vittorie nel mondiale di F1, fino a questo momento, sono appannaggio di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Nella gara di Barcellona, ancora una volta, è stato il pilota Mercedes a spuntarla. L’impressione, però, è che in questo appuntamento non sia stata solo una prova di forza del talento dell’inglese, ma anche la strategia abbia condizionato il risultato. Secondo voi se Verstappen si fosse fermato poco dopo Hamilton avrebbe potuto giocarsela ad armi pari? Oppure per il pilota Red Bull superare anche Bottas sarebbe stato impossibile?

Curti: “A mio avviso Verstappen avrebbe avuto sicuramente qualche chance in più se avesse coperto la strategia Mercedes fermandosi a sua volta. Certo, è vero, avrebbe avuto l’incognita Bottas, ma sicuramente nel momento in cui Hamilton si è fermato per la seconda sosta era abbastanza chiaro che avrebbe recuperato il pilota della Red Bull Racing”.

Filippi: “A me sinceramente è sembrato assurdo che il muretto box Red Bull abbia richiamato Verstappen al pit quando aveva sei secondi di vantaggio su Hamilton. Dal mio punto di vista, quando hai un margine di questo tipo, la normalità è quella di ‘marcare’ l’avversario che ti segue coprendo le sue mosse. Quindi sarebbe stata Mercedes a dover anticipare la mossa e Red Bull avrebbe dovuto andare in copertura. Secondo me questa è una di quelle regole scritte sul ‘manuale del Motorsport’ e quindi sono stato molto sorpreso di vedere la red bull cadere in questo errore.”

Triolo: “Sicuramente la strategia ha un po’ condizionato la gara, ma in verità penso che la ‘timidezza’ di Red Bull sia paragonabile a quella di Mercedes al primo pit stop, quando Hamilton fermandosi immediatamente dopo la sosta lenta di Verstappen avrebbe probabilmente potuto superarlo. La verità per me è che entrambi i team hanno giocato in marcatura fin quando possibile, ma nel momento decisivo della corsa era necessario andare all’attacco e Mercedes ha avuto la bravura e la fortuna di riuscire a farlo. Ma comunque Hamilton ne aveva di più, e tutto sommato, strategia o no, anche dalle parole di Verstappen dopo gara è sembrato chiaro che in questa corsa fosse veramente difficile per lui batterlo. Sul sorpasso da fare eventualmente a Bottas, penso che Max in qualche modo ce l’avrebbe fatta”.

Tutti sono quindi d’accordo sul fatto che Mercedes abbia effettuato una scelta corretta in termini di strategia, Red Bull forse si è attenuta troppo a quello che era il copione standard pagandolo poi a fine gara (bisogna segnalare anche che il pit di Verstappen avrebbe dovuto essere un giro dopo, ma c’è stata un’incomprensione con il team). Non si può non citare l’impressionante traguardo ottenuto da Hamilton in qualifica: 100 pole position in carriera. Quest’anno addirittura potrebbe arrivare a tripla cifra anche in termini di vittorie. Pensate che possa essere definito il più grande di tutti i tempi oppure il paragone con altri campionissimi non può essere fatto?

Curti: “Sicuramente in questi anni Hamilton ha dimostrato di essere un vero campione e di essere fortissimo anche a livello psicologico. Trovo però sbagliato paragonare campioni di epoche diverse. Il paragone con Senna, anche umanamente, è davvero troppo pesante. Se invece, freddamente, guardassimo ai soli numeri non ha senso paragonare campionati composti da un numero di gare e da un regolamento sportivo diverso dall’attuale”.

Filippi: “100 pole è un numero impressionante, credo che forse ci renderemo ancora più conto della grandezza di questo incredibile pilota, quando avremo i capelli bianchi. La cosa che più mi affascina è che nonostante i titoli, la fama ed il successo, Hamilton sia sempre più affamato di vittorie”.

Triolo: “Dipende dai punti di vista. Mi spiego. Se per essere il più grande di tutti i tempi bisogna essere in testa alla pagina di tutte le statistiche, Hamilton lo è già. Ma credo che la questione vada al di là dei numeri. Ha a che fare con altre cose, come le emozioni. E sono quelle che fanno la differenza. Potrei dire che ok, Lewis ha fatto 100 pole, ma Jim Clark e Ayrton Senna in percentuale sul numero di gare corse ne hanno fatte di più. Il punto è che i numeri da soli hanno un valore, certo, ma non sono tutto. Altrimenti non considereremmo Gilles Villeneuve una leggenda, giusto? Ha vinto sei gare, che sono in pratica la metà di quelle di Max Verstappen. Eppure nessuno, oggi, si sognerebbe ancora di dire che Max Verstappen sia un pilota più iconico di Gilles Villeneuve. Insomma: Hamilton è nell’Olimpo, ma ognuno di noi ha la sua idea su chi sia stato il migliore, ed essendo solo opinioni, sono tutte rispettabili. Il mio punto di vista è che i più grandi piloti sono quelli che costringono al ritiro rivali del loro stesso livello. E quindi non posso ignorare che Senna abbia ‘ritirato’ gente come Prost, Mansell, Piquet, tre Campioni del Mondo da otto titoli complessivi. Ma ci sono altri esempi come Alonso con Schumacher, Hamilton stesso con Rosberg e così via”.

Certamente è evidente come momenti storici diversi rendano difficili i paragoni: ci sono di mezzo troppe differenze. I numeri però non mentono, il pilota Mercedes ha vinto più di tutti, eppure il cuore di tanti batte ancora per le vittorie in rosso di Michael Schumacher. A proposito di Rossa, la Ferrari in questo appuntamento ha dimostrato di essere la terza forza del campionato avvicinandosi alle due di testa e distanziando notevolmente Mclaren. Pensate che per la squadra di Maranello ci sia un’ulteriore possibilità di crescita o sarebbe meglio già pensare al cambio di regolamento del 2022 e puntare tutte le risorse per la macchina dell’anno che verrà?

Curti: “Ferrari svilupperà ancora la SF21 ma non saranno sviluppi che richiedono un impiego gravoso delle risorse del Team (CFD, Simulatore e Galleria del Vento). Sicuramente sono già proiettati al 2022 dove il cambio regolamentare potrebbe permettere alla Scuderia di tornare in lotta per la vittoria”.

Filippi: “La Ferrari ha fatto un buon passo avanti, ma non dimentichiamoci del ritmo gara della McLaren ad Imola. Se si vuole sperare di continuare ad essere la terza forza del mondiale non si può abbandonare lo sviluppo della macchina. A Maranello questo lo sanno. I cambi regolamentari fanno la differenza, ma questa lunga stagione è ancora tutta da scrivere”.

Triolo: “Essere Ferrari, come dice il motto, è una cosa bellissima, ma porta con sé anche delle ‘complicazioni’. È evidente che non sia il 2021 l’anno su cui impegnare tutto lo sforzo, perché il vantaggio competitivo di Mercedes e Red Bull è troppo ampio. Quindi certo, la Ferrari deve concentrare le forze sul futuro e non farsi cogliere impreparata di fronte alla prossima rivoluzione. Però, d’altro canto, non si può smettere di lavorare sulla stagione in corso. Perché la Ferrari ha il dovere di onorare quello che rappresenta. Non esiste Formula 1 senza Ferrari, quindi non esiste che la Ferrari rinunci del tutto a un campionato. Magari non potrà arrivare il titolo, ma non possono mancare gli sforzi di tutti per ottenere traguardi comunque importanti come pole, podi o nel migliore dei casi vittorie. E credo che questa filosofia sia la stessa che seguono a Maranello, consapevoli che a un certo punto della stagione una parte sempre maggiore delle energie sarà impiegata sul 2022”.

Solo al proseguire delle gare in calendario avremo una risposta dell’impegno Ferrari in ottica 2021, non bisogna dimenticare che una, o addirittura due posizioni guadagnate nella classifica finale vogliono dire soldi in più da poter investire il prossimo anno. Anche l’evoluzione della sicurezza è un argomento che mi è tanto caro: la pista di Barcellona ha cambiato configurazione per curva 10 e ha tappezzato il circuito di dissuasori gialli nelle vie di fuga. Nelle categorie minori questi “salsicciotti” si sono rivelati fatali per alcune monoposto che stavano tentando il sorpasso. Quanto ha senso continuare ad asfaltare le vie di fuga quando poi, per evitare tagli di pista, si deve a ricorrere a questi espedienti che addirittura diventato pericolosi? È interessante capire anche il punto di vista dei motociclisti visto che abbiamo anche un giornalista che si occupa prevalentemente di motomondiale...

Curti: “Penso sia più giusto avere piste con vie di fuga in ghiaia o erba. Asfaltare tutto per poi mettere molti dissuasori, oltre a non avere molto senso sotto il punto di vista della sicurezza lascia aperte le porte a discussioni sui tagli di pista. Questo problema viene amplificato nelle categorie Turismo e Gran Turismo dove le vetture possono addirittura “cavalcare” i dissuasori e trarre molto vantaggio.”

Filippi: “Credo che tornare ad avere dei chiari limiti della pista sia importante sia per noi piloti che per gli appassionati. Prendiamo l’esempio della gara di Imola: alla Rivazza e alla Villeneuve non c’era limite al cordolo esterno che si poteva utilizzare; alla Piratella, invece, bisognava stare attenti a non sfruttare un centimetro in più di linea bianca concessa. Per chi guida delle astronavi che viaggiano alla velocità della luce questo metro di giudizio è veramente una follia.”

Triolo: “Io sono molto sensibile a questa cosa. Un pilota di moto con cui ho avuto un legame per me importante, Luis Salom, proprio a Barcellona ha perso la vita perché la via di fuga in asfalto non ha fermato la sua moto dopo una scivolata ‘banale’, e l’ha resa un proiettile che l’ha investito e ucciso. E non dimentico il ruolo giocato dalla via di fuga in asfalto nell’incidente di Hubert a Spa. È senz’altro vero che per lo spettacolo è meglio l’asfalto che perdona gli errori a differenza della ghiaia che estrometterebbe un pilota dalla corsa. È vero anche che le F1 sulla ghiaia “galleggiano”, a differenza delle moto, che peraltro hanno un ancestrale problema con i track limits. Purtroppo il pensiero che ho maturato è che lo sviluppo di MotoGp e Formula 1 porti inevitabilmente a una incompatibilità delle due discipline sulla questione sicurezza. Non è ancora una situazione irreversibile, ma penso che in futuro lo diventerà e che a un certo punto i circuiti dovranno prendere una decisione: essere circuiti per le moto o per le macchine. Con la ghiaia come unica soluzione di fuga per le moto, e con l’asfalto per le auto (ma magari un po’ meno, perché è anche giusto che chi sbaglia paghi, che il cordolo sia considerato un limite invalicabile, e che si valutino bene certe situazioni limite come quelle di Spa menzionata prima e di Barcellona oggetto della domanda)”.

Opinioni diverse per una questione delicata che implica anche investimenti ingenti che sono stati fatti nel corso degli anni dai vari autodromi seguendo i dettami delle varie federazioni. Ringrazio infinitamente i nuovi ospiti che hanno aiutato i nostri lettori a capire meglio questo mondiale di F1 che, al di là del risultato, ogni volta nasconde dei risvolti che a prima vista non si possono notare.

Dopo una colazione salata si può proseguire con una Cerveza in attesa del pranzo tipico catalano… il prossimo appuntamento con il Bar MotorSport, però, sarà a base di ostriche e champagne. La location? Montecarlo, ovviamente.

Marcello Puglisi *

* Classe 1986. Già pilota di Formula 3, Formula 3000, Gp2 e Formula Master. Attualmente commentatore televisivo per Sky Sport

