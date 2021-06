F.1: a Baku e Le Castellet la Red Bull prende il largo Per Bar MotorSport l’analisi dei Gp di Azerbaigian e Francia con gli ospiti di Marcello Puglisi

Baku e Paul Ricard: due circuiti radicalmente opposti. Il primo un cittadino con velocità altissime e una zona centrale, oltre che molto suggestiva, anche molto tecnica. Il secondo viene considerato da tutti il circuito più sicuro al mondo per via delle ampissime vie di fuga con coefficiente di attrito diverso, che permettono alle vetture di rallentare progressivamente quanto più si avvicinano le barriere di protezione. Queste due piste hanno fatto da teatro agli ultimi due gran premi del mondiale di Formula 1, che hanno premiato le caratteristiche delle Red Bull – Honda di Sergio Perez e Max Verstappen.

Ecco che, allora, è giunto il momento per un’ulteriore sosta riflessiva al Bar MotorSport, per una chiacchierata con gli ormai consueti ospiti: David Fumanelli, pilota; Fausto Garsi, ingegnere di pista; Salvo Sardina, giornalista.

La prima domanda che vorrei porre riguarda la situazione attuale di un binomio che a inizio anno sembrava inarrestabile: Hamilton - Mercedes. Nella gara di Baku il campione in carica ha commesso un errore a cui non eravamo più abituati, mentre in Francia probabilmente c’è stato uno errore di valutazione del team riguardo la strategia. Qual è la vostra opinione in merito?

Fumanelli: “La Red Bull è ormai una seria minaccia allo strapotere Mercedes ed è naturale che, sotto pressione, possano venire fuori errori e sbavature. Per battere il duo Verstappen-Red Bull serve la miglior versione dei tedeschi. Ora non hanno più quella serenità di supremazia tecnica e devono giocarcela su ogni fronte. Ma questo è proprio ciò che aspettavamo da tempo, una bella sfida tra due grandi team e i loro diamanti”

Garsi: “Credo che a inizio stagione, Verstappen e Red Bull non abbiano raccolto quello che era nel loro potenziale, più veloci ma con Hamilton che otteneva i risultati per strategia migliore (Barcellona) o per errori di Max (Bahrain). La Red Bull è comunque più forte del team di Brackley quest’anno, di poco, ma più forte. A Paul Ricard erano vicine, però Mercedes si è fatta battere anche sulla strategia, infatti il team di Milton Keynes ha anticipato la mossa che avrebbero fatto i tedeschi fermando Max una seconda volta, carta che avrebbe sicuramente giocato Hamilton come già fatto a Budapest nel 2020 e a Barcellona quest’anno”.

Sardina: “Si era già intuito nei primi test precampionato a Sakhir che la Mercedes non sarebbe stata la corazzata cui ci eravamo abituati nei sette anni precedenti. La W12 ha fatto un piccolo passo indietro con le modifiche al fondo e certo l’assenza del Das non aiuta. Per il resto, è chiaro che gran parte del merito va anche a Red Bull e a Verstappen, che finalmente si sono messi in grado di mettere pressione ai campioni del mondo in carica. Quando domini, anche piccoli errorini di guida o di strategia vengono coperti dalle prestazioni super della macchina. Ma, per fortuna, non è il caso di questa stagione”.

Quindi una situazione che mette in luce, forse, quanto emerso nei test a inizio stagione con Hamilton sempre in difficoltà fino alla prima gara. Tornando invece in Italia, la Ferrari sta vivendo un momento particolare: in qualifica si dimostra sempre particolarmente competitiva, mentre in gara non riesce a ripetersi sugli stessi livelli. Quali sono le ragioni tecniche per cui la Rossa non concretizza e si dimostra una macchina con due anime?

Fumanelli: “La differenza di prestazione tra qualifica e gara della Ferrari è difficile da decifrare dall’esterno. Credo che la gomma nuova e il time attack sul giro singolo vadano a nascondere alcune lacune della macchina che diventano visibili sulla lunga distanza in gara. Non dimentichiamoci da che anno arrivava la Rossa... In gara la gestione gomme e il degrado diventano difficili se il tutto il pacchetto macchina non funziona in armonia”.

Garsi: “La Ferrari va forte in qualifica e su piste che prediligono l’efficienza aerodinamica: il motivo è che ha un setup che premia un po’ di più l’efficienza rispetto alla concorrenza. Questo vuol dire che andrà forte in qualifica anche al Red Bull Ring, però sarà in difficoltà in gara perché non produce abbastanza downforce e va a degradare di più le gomme. Una situazione simile a quella della Williams del 2015 con Massa e Bottas quando il finlandese ottenne la pole sul circuito austriaco”.

Sardina: “Già dal 2019, per dichiarazione esplicita di Binotto e degli stessi progettisti della Ferrari, la strada intrapresa era stata quella di puntare sul miglioramento delle prestazioni in qualifica mandando più in fretta in temperatura le gomme, a scapito del passo gara che era invece uno dei principali punti forti delle stagioni precedenti. L’anno scorso il passo indietro sul piano del motore non ci ha fatto apprezzare questa caratteristica, ma la SF21 si conferma su quel trend di macchina “da qualifica” un po’ meno performante in gara. Certo è che sarebbe il caso di trovare una via di mezzo, perché in questo modo diventa davvero difficile capitalizzare in gara le opportunità che si presentano grazie alla velocità al sabato pomeriggio”.

Una Ferrari quindi che, per deliberata scelta, è più performante in alcune piste e situazioni rispetto ad altre. Le gomme invece sono state il tasto dolente della trasferta azera. L’esplosione della gomma di Verstappen in gara ha condizionato notevolmente l’andamento in campionato del pilota olandese. La FIA ha quindi deciso di porre dei controlli più assidui delle pressioni degli pneumatici, sia a freddo che a caldo, con delle limitazioni che riguardano anche la temperatura massima delle termocoperte. Vorrei capire il vostro punto di vista in merito e soprattutto capire se secondo voi è fattibile vista la mole di pneumatici utilizzata da tutti i team.

Fumanelli: “La guerra alle pressioni limite la si vede in ogni categoria e purtroppo i team più che alla sicurezza, guardano sempre al cronometro. Ed è sbagliato. È giusto che la FIA intervenga perché alle velocità delle F1 di oggi, si rischia davvero tanto. Non credo che con le risorse che ha la F1, sia un problema avere uno o due tecnici Pirelli assegnati ad ogni team. In questo modo si ha la possibilità di monitorare da vicino per tutta la durata del weekend le pressioni di ogni singolo pilota”.

Garsi: “Il problema gomme di Baku, penso sia da imputare solo a Pirelli, che però ha imposto regolazioni più restrittive per stare in sicurezza e non avere ulteriori problemi con danneggiamenti imprevisti sia sui pneumatici che di immagine. La polemica sui controlli secondo me è un po’ sterile e serve per fare una sorta di scarico di responsabilità: da parte di Pirelli verso le squadre. In F1 ci sono risorse e strumenti per cui si può controllare con assoluta certezza e accuratezza quale sia la pressione con cui stanno correndo le varie vetture, per cui non vedo come possano aver ’falsato’ questi parametri alcune squadre senza che gli avversari potessero contestarne la regolarità”.

Sardina: “Circa la fattibilità immagino che la risposta sia affermativa visto che questi controlli sono stati richiesti direttamente da Pirelli. Per il resto, quello che è emerso è che, pur restando all’interno dei margini del regolamento, alcuni team giocano con le pressioni per trarre vantaggi prestazionali, pur compromettendo talvolta l’integrità degli pneumatici. Il tema è delicato ma di facile soluzione: sia data possibilità a Pirelli di controllare direttamente e in tempo reale le pressioni delle gomme di tutti e 20 i piloti in pista”.

Tornando invece al calendario che verrà, per le due prossime settimane il circus si tratterrà in Stiria andando a disputare due gran premi consecutivi sulla stessa pista. Evento questo che era già avvenuto l’anno scorso in piena pandemia. Secondo voi ha senso ripetersi sulla stessa pista? Non si rischia di favorire, in ottica campionato, chi avrà una macchina favorevole su questo layout di tracciato?

Fumanelli: “Non sono un grande fan delle gare doppie, a maggior ragione su circuiti anonimi come Spielberg. Sarei più d’accordo di correre le doppie in piste che offrono layout differenti, in modo da creare più variabili tra una domenica e l’altra. Il rischio di dare un vantaggio ad una scuderia c’è sicuramente, ma alla fine è uguale per tutti e conterà adattarsi.

Garsi: “Il fatto di correre per due volte sullo stesso circuito, non è sicuramente corretto dal punto di vista sportivo, anche se non vedo soluzioni alternative valide. L’alternativa sarebbe rinunciare a qualche gran premio, accorciando il campionato (in realtà non sarebbe male: 23 GP in un anno mi sembrano un po’ troppi), però Liberty Media non penso sia molto d’accordo”.

Sardina: “Credo anche io che la scelta non sia corretta dal punto di vista sportivo, specialmente perché i due weekend sono uguali a se stessi senza alcuna differenziazione – perché, ad esempio, non provare il format della Sprint Qualifying nel secondo Gp? – tra i due eventi. In ogni caso, l’impressione è che la F1 abbia deciso di allungare quanto più possibile il calendario europeo nell’ottica di tamponare le perdite per le future eventuali cancellazioni a causa Covid. Sul favorire l’uno piuttosto che l’altro competitor in realtà non sono convinto che sia una pista che vada a vantaggio, in modo particolare, dell’uno o dell’altro rivale per il titolo”

Sciolti i nodi di due gare che si sono rivelate, per un motivo o per l’altro, ricche di colpi di scena entriamo a pieno nel clima del Red Bull Ring. Birra e Schnitzel pronti per questo back to back di un campionato che sembra sempre più combattuto.

Marcello Puglisi *

Classe 1986. Già pilota di Formula 3, Formula 3000, Gp2 e Formula Master. Attualmente commentatore televisivo per Sky Sport

