Con “Money-back”, se viaggi in elettrico, Suzuki ti restituisce metà del costo di ricarica

Arriva una sorta di cashback anche in casa Suzuki per chi viaggia in modalità elettrica. La casa giapponese ha ideato la campagna Suzuki Money-back, attraverso la quale accredita la metà dei costi sostenuti per la ricarica domestica delle batterie ai clienti che avranno percorso 6.000 km in modalità elettrica nell’arco di un anno. A partire dal primo tagliando di Across plug-in, la rete Suzuki verificherà il numero di minuti di ricarica elettrica e, se il minutaggio totale sarà superiore al tempo necessario per erogare i kWh utili a coprire la distanza di almeno 6.000 km, al cliente verrà riconosciuto uno sconto di 145 Euro (Iva inclusa) per l’acquisto di prodotti o servizi erogati presso la rete Suzuki, inclusi i tagliandi.

Il Money-back applicato è calcolato sulla base dei 18,1 kWh delle batterie, che garantiscono ad Across plug-in di viaggiare per 75 km in modalità elettrica (ciclo misto Wltp); la percorrenza media è, dunque, di 4,14 km/kW. Per coprire 6.000 km sono necessari 1.450 kWh, che la rete domestica, con le sue caratteristiche, eroga in circa 39.500 minuti. Al prezzo medio dell’energia in bolletta di 0,2 Euro/kWh, il costo totale di questi kWh per l’utente ammonta a 290 Euro, dei quali i 145 Euro in questione sono, appunto, l’esatta metà.

L’iniziativa Suzuki Money-back coinvolgerà tutti i futuri clienti Across plug-in del 2021, oltre che coloro che hanno già acquistato l’auto nel 2020 o nelle prime settimane del 2021.

