Bmw produrrà auto green con energia prodotta da centrali idroelettriche vicino alle fabbriche L’attività produttiva del BMW Group diventa sempre più sostenibile. Il gruppo tedesco, infatti, alimenterà la produzione delle nuove BMW iX e BMW i4 elettriche, negli stabilimenti di Dingolfing e Monaco, sfruttando l’energia rinnovabile.

Bmw alimenterà la produzione delle nuove iX e i4 elettriche negli stabilimenti di Dingolfing e Monaco interamente con energia idroelettrica locale green. Sono stati firmati contratti con Stadtwerke München e RWE Supply & Trading per l’energia idroelettrica che proverrà dai fiumi Isar e Lech. Il membro del consiglio di amministrazione per la produzione, Milan Nedeljković, ha commentato: «Abbiamo una visione olistica della sostenibilità. Quindi, piuttosto che limitarci a ridurre al minimo le emissioni derivanti dalla guida, stiamo lavorando per ridurre significativamente l’impronta ecologica dei nostri processi produttivi». Bmw alimenta già oggi i suoi impianti di produzione in tutto il mondo interamente con elettricità green.

«La novità è che in futuro ci riforniremo di elettricità rinnovabile direttamente da fornitori locali con sede vicino ai nostri stabilimenti» spiega Nedeljković. L’elettricità green necessaria per la produzione della Bmw iX proverrà dalle centrali idroelettriche sull’Isar Uppenborn tra Moosburg e Landshut, mentre la produzione della Bmw i4 sarà alimentata dalle centrali idroelettriche sul Lech a Gersthofen e Rain. L’energia che forniscono verrà anche utilizzata per produrre una vasta gamma di componenti per i due modelli elettrici, negli stabilimenti di Landshut, Dingolfing e Berlino.

Bmw sta aumentando anche la quota di elettricità rinnovabile o a zero emissioni che genera direttamente. Dal 2013, per esempio, le quattro turbine eoliche dello stabilimento di Lipsia hanno fornito l’elettricità necessaria per produrre la i3. Nell’impianto del marchio della Elica a San Luis Potosí, in Messico, la produzione è alimentata in gran parte con energia proveniente da grandi pannelli solari. Gli obiettivi energetici che Bmw si è posta sono pensati per il lungo termine. Tra il 2006 e il 2019, le emissioni della produzione sono diminuite di oltre il 70 per cento per auto. «Vogliamo tagliare le emissioni di Co2 di un altro 80 per cento entro il 2030, a meno del 10 per cento di quello che erano nel 2006» conclude Nedeljković.

