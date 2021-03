Apre a Concorezzo il concessionario MV Agusta Monza: «Il primo e sarà 3.0» Si chiamerà MV Agusta Monza il primo concessionario italiano ideato secondo le nuove estetiche di brand identity. Aprirà a Concorezzo.

Si chiamerà MV Agusta Monza e sarà il primo concessionario della casa varesina a Monza e Brianza realizzato secondo gli ultimi dettami estetici di brand identity, lo store sarà ufficialmente inaugurato sabato 13 marzo alle 15.30 a Concorezzo (in via Dante 231), aggiungendosi agli spazi della storica Motor Company, punto di riferimento per gli amanti delle due ruote di Monza e di Milano dal 1997.

Il logo del concessionario di Monza

La showroom di 250 metri quadri ospiterà anche un’area dedicata all’abbigliamento, una per gli accessori, e disporrà di un’officina specializzata e di un banco prova. David Bottazzi, responsabile vendite per il Sud-Ovest Europa di MV Agusta, ha dichiarato: «In un periodo di grande incertezza, c’è chi possiede il coraggio e la forza di guardare al futuro con fiducia e ottimismo. In tal senso abbiamo trovato in Motor Company un partner strategico di grande professionalità e competenza. Siamo orgogliosi di averli al nostro fianco nell’offrire ai fan del marchio l’esperienza unica del nostro nuovo concept di concessionario MV Agusta 3.0».

Guglielmo Zappa, titolare di Motor Company, ha commentato: «La scelta di MV Agusta è una scelta di passione. Come per gli altri marchi che deteniamo è la passione per quelle moto che hanno fatto la storia e la cultura del motociclismo. Queste moto ancora oggi riescono a trasmettere un’anima, una emozione. MV Agusta un glorioso vanto italiano che oggi più che mai trasmette genialità e stile. MV Agusta non costruisce moto, disegna il motociclismo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA